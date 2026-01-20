Protecció Civil enviarà un altre ES-Alert per allargar les restriccions de mobilitat a l'Empordà fins a la mitjanit
Parlon diu que l'episodi "va a la baixa" i espera recuperar la normalitat a les escoles dimecres
Blanca Blay (ACN)
Protecció Civil enviarà una nova alerta ES-Alert als mòbils per allargar les restriccions de mobilitat a l'Alt i el Baix Empordà fins a la mitjanit. Així ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una compareixença després d'una nova reunió del comitè tècnic per valorar si calia o no prorrogar les restriccions de mobilitat més enllà de les cinc de la tarda. També ha afirmat que es preveu que dimecres es pugui recuperar la "normalitat" a les escoles. D'altra banda, Parlon ha indicat que l'episodi de pluges "va a la baixa" però ha afegit que s'ha acumulat de forma important aigua en zones on passen els principals afluents del riu Ter i ha fet una crida a la prudència els pròxims dies.
Fins a les cinc de la tarda es manté vigent l'ES-Alert a 64 municipis de l'Alt i el Baix Empordà, la Selva i el Gironès. A partir de llavors, la mobilitat continuarà restringida només a l'Alt i el Baix Empordà per tota l'activitat dels afluents del Ter i les servidades que pot tenir en els diferents municipis on afecta. Així, l'alerta vigent s'allargarà fins a la mitjanit només en aquestes dues comarques i s'enviarà un nou ES-Alert per informar-ne.
Sobretot, ha afirmat la consellera, pel risc de desbordament d'alguns dels rius que poden tenir afectacions en vies i carreteres. "És una garantia també de minimitzar riscos a les carreteres", ha apuntat. Segons ha dit, ara la C-31 té algunes afectacions importants, amb zones inundades entre Ullà i Torroella de Montgrí, que té zones inundades, o la C-25 a Vilobí d'Onyar sentit Lleida. A banda, ha assenyalat que l'N-260 està tallada a Llançà i la C-260 a l'altura de Roses. A més, també hi ha afectacions ferroviàries.
La part més forta "ja ha passat"
Des de les dotze de la nit, els Bombers han atès més de 600 serveis, dels quals més de 400 a les comarques de Girona, segons ha indicat Claudi Gallardo, inspector del Cos de Bombers de la Generalitat.
La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ha apuntat que la part més forta del temporal "ja ha passat" i ha explicat que ja s'han tancat els avisos per vent i intensitat de pluja, si bé encara estan actius el d'acumulació de pluja, el de neu i el de mala mar.
A la costa central, ha dit l'onatge arriba als 4 metres i la Costa Brava entre els 4 i els 6 metres tot i que demà encara es veurà onatge de 2 metres. En alguns punts de l'Empordà ha dit s'han acumulat més de 200 litres per metre quadrat. Per exemple, a Portbou, 237 lm2. A Girona, 184.
Pel que fa a la gestió hidrològica, el gerent de l’ACA, Daniel Meroño, ha explicat que actualment hi ha uns 22 hectòmetres cúbics al pantà de Susqueda, de resguard, i al de Darnius, uns 4 hectòmetres cúbics. "Això ens dona, amb els cabals d'entrada que hi ha actualment en els dos embassaments, aproximadament un dia de resguard, i per tant, amb la previsió meteorològica que hi ha de finalització de l'episodi, en aquest sentit anem bé i no caldrà desembassar res", ha assegurat.
Quant a cabals, a la ciutat de Girona està "de baixada", ja que al matí estava al voltant dels 560 i actualment al barri més afectat per l'Onyar es troba sobre els 460 metres cúbics. Amb tot, ha alertat que a les zones de desembocadura, tant del Ter com d'altres rius de la comarca, com poden ser la riera de Palau-sator, el Llobregat de l'Empordà o el riu Daró, que van "més carregats". Per exemple, ha afirmat que a la desembocadura del Ter, per sota de la confluència amb el riu Daró, estan ja superant els 1.000 metres cúbics.
Parlon ha aprofitat la compareixença també per demanar precisament a la gent que no s'atansi a ponts on hi ha un cabal superior a l'habitual.
- Can Sabata: el millor arròs de la Costa Brava segons una enquesta
- Mor Agustí Ensesa, el millor ambaixador del món del vi
- Els primers efectes de la llevantada ja es deixen notar a Girona amb fort onatge, vent i pluja
- La muralla de Tossa, atrapada en un embolic de propietat
- Si veus això en un bar, no demanis mai cafè, podria ser un risc greu per a la salut
- Incendi a la guingueta del Parc de Sant Salvador de Santa Coloma de Farners
- Figueres, Girona i Olot, entre els municipis catalans amb més incendis de contenidors
- Un assessor de Mazón 45 minuts abans de l’Es Alert: «Hi haurà un munt d'afectats»