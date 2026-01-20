Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Reconeixen la Fundació Hospital de Puigcerdà per un parc de salut a l’aire lliure

La iniciativa promou l’activitat física i la salut mental dels pacients i ha estat reconeguda a nivell estatal

La residència sociosanitària de Puigcerdà.

La residència sociosanitària de Puigcerdà. / DdG

Redacció

Redacció

Puigcerdà

La Unitat d’Atenció Intermèdia de la Fundació Hospital de Puigcerdà ha estat guardonada amb 5.000 euros de la Fundació Humanitzant la Sanitat pel seu projecte “Parc de Salut Amable”.

L’acte de lliurament va tenir lloc el passat 12 de gener a la sala d’actes de la Residència de Puigcerdà i va comptar amb la presència de l’alcalde i president del Patronat, Joan Manel Serra; la patrona Mar Quera; el director de la Unitat d’Atenció Intermèdia, Jesús Sánchez; l’equip impulsor del projecte; i representants de la fundació, entre els quals el seu president, Gabriel Heras, i la patrona, Dra. M.ª Pilar Delgado.

El projecte, seleccionat entre 22 propostes d’arreu de l’Estat, permetrà la creació d’un parc de salut amb diversos aparells a l’aire lliure dins la Unitat d’Hospitalització d’Atenció Intermèdia. L’objectiu és fomentar l’activitat física, la salut mental i les relacions entre les persones ateses, en el marc del projecte més ampli d’Hospital Amable, que treballa de manera interdisciplinària per recuperar un model assistencial humà, proper i adaptat a les necessitats individuals, inspirat en l’esperit fundacional de fa 800 anys.

Segons Jesús Sánchez, director de la Unitat, el Parc de Salut Amable neix amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients, promovent la mobilitat, prevenint la fragilitat i reduint el sedentarisme i l’aïllament, alhora que potencia el benestar emocional.

Des de la Fundació Humanitzant la Sanitat, el president Gabriel Heras va destacar el valor innovador del projecte i la seva capacitat d’impulsar canvis reals en el model assistencial, situant les persones al centre de l’atenció i reforçant valors com la dignitat, la comunicació, l’empatia i la compassió.

L’acte es va cloure amb una visita a l’espai on s’instal·larà el Parc de Salut Amable, reforçant així el compromís de la Fundació Hospital de Puigcerdà amb la humanització de l’atenció sociosanitària i la millora contínua del benestar de les persones ateses.

