Un tren d'alta velocitat queda aturat dins d'un túnel a Girona en ple temporal de llevant

L'avaria ha coincidit amb la llevantada i amb l'acumulació d'aigua a les vies

Un tren d'alta velocitat, a l'estació de Girona. / Marc Martí

ACN

ACN

Girona

Renfe ha transbordat 130 passatgers d’un tren d’alta velocitat avariat a l’entrada de Girona i que anava en direcció a Figueres. Segons ha detallat Renfe, els passatgers no han hagut de baixar a la via sinó que s’ha fet un transbordament amb passarel·les a un tren que s’ha col·locat en paral·lel. Protecció Civil ha activat el Pla Ferrocat per la incidència del tren que s’ha quedat aturat dins del túnel per avaria de la catenària.

La situació passava en paral·lel a la incidència que ha obligat a interrompre la circulació d’alta velocitat entre Girona i Figueres durant més d’una hora per acumulació d’aigua a la via pel temporal.

La llevantada que afecta l’Alt i el Baix Empordà, el Gironès i la Selva està complicant el servei a la xarxa ferroviària amb diverses avaries per acumulació d’aigua i caiguda d’arbres a les vies.

Les fotos dels efectes de la llevantada a les comarques gironines / Enric Estragués

