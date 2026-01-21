Girona encara els efectes del temporal: talls a carreteres i Rodalies, un mort i danys pendents d’avaluar
Els més de 200 litres acumulats a punts de l’interior i la costa han provocat inundacions, i el temporal marítim ha causat danys i acumulació de sorra i residus al litoral
El temporal Harry ha afectat les comarques gironines i ha deixat, des de divendres passat, més de 200 litres en punts de l’interior i la costa gironina.
Aquestes fortes pluges han anat acompanyades, com en tota llevantada, de fort temporal marítim i ventades. Tot plegat ha generat situacions complicades arreu de la província, i aquest dimecres és hora de fer balanç per a molts municipis, tot i que encara s’arrosseguen diverses afectacions.
Afectacions a la mobilitat
Aquest dimecres al matí encara hi havia diversos talls de carreteres. A les nou, se’n comptabilitzaven 13, fos per inundacions o per caiguda d’arbres. La majoria es concentren al Baix Empordà i a l’Alt Empordà.
Destaquen, per exemple, les inundacions a la zona del Baix Ter, que mantenen tallades vies locals i també per exemple la GI-643 entre Gualta i Parlavà. A l’Alt Empordà, també per inundacions, està tallada la C-252 entre Vilabertran i Peralada. Al Gironès, una via local —la carretera dels Àngels— continua tallada a Quart per inundacions, i l’N-II a Sant Julià de Ramis ho està per la caiguda d’arbres.
A la complicada situació viària, sobretot en vies locals, s’hi afegeix l’aturada del servei de Rodalies a tot Catalunya després de dos descarrilaments, un d’ells mortal a Gelida. L’altre va tenir lloc dimarts a la línia RG1, entre Blanes i Maçanet, després que un tren impactés contra una pedra, sense ferits.
Rius i rieres, un mort i embassaments
Les inundacions, molt destacades sobretot al Baix Empordà arran del desbordament sobretot de rieres, han deixat imatges que encara avui perduren: camps anegats i vies tallades.
En una d’aquestes crescudes va morir un veí de Fontanilles, de 60 anys, arrossegat amb el seu vehicle quan creuava una riera a Palau-sator, on treballava repartint pa. El seu cos va ser localitzat dins del vehicle la nit passada en una zona de difícil accés. Cap a les dotze de la nit, els Bombers van extreure el cos de l’interior de la furgoneta. Tot i que encara se n’ha de fer la identificació oficial per part dels Mossos, tot apunta que es tracta d’aquest veí desaparegut.
Tot i que el Ter es va desbordar i el Daró va arribar al límit, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) assegura que els desembassaments preventius a les conques internes han permès reduir els efectes de la llevantada en els trams mitjans i baixos dels rius.
En un comunicat, l’ACA recorda que entre el 15 i el 19 de gener es va incrementar l’alliberament d’aigua a la majoria d’embassaments per generar més marge de seguretat. Això ha permès que, en els moments de més pluges, els embassaments poguessin retenir l’aigua de capçalera i esmorteir els cabals. En concret, els embassaments del sistema Ter van arribar a alliberar fins a 75 m³/s i Darnius-Boadella fins a 10 m³/s. A partir de dilluns 19 de gener, aquests valors es van començar a reduir: al sistema Ter, dels 75 als 5 m³/s, i a Darnius-Boadella, dels 5 als 1,8 m³/s.
L'Onyar
El riu Onyar, que va fer patir la ciutat de Girona i va portar a recomanar el tancament de comerços i el desallotjament de baixos, aquest dimecres ja ha vist reduït de manera molt notable el seu cabal. La imatge és la d’un riu encara carregat, però lluny de la situació crítica de dimarts.
També es va patir pel riu Daró, que finalment no es va desbordar tot i el gran cabal al seu pas per la Bisbal. En canvi, el Ter sí que va sortir de mare a Verges.
Temporal marítim al litoral
El front marítim de la Costa Brava també ha patit les conseqüències del temporal, sobretot pel fort onatge de llevant, que ha arrossegat sorra cap als passejos i molts residus, com branques i arbres.
Un exemple és el passeig de Calonge i Sant Antoni. També s’han registrat destrosses en punts com Aiguablava, a Begur. A Blanes, l’Ajuntament informa que la sorra dipositada per la força de les onades ha guanyat terreny en diversos trams del passeig, especialment davant la platja de Blanes Centre, el passeig de la Marina i el passeig de S’Abanell.
Els operaris de NORA continuen treballant en la neteja dels vials i en la retirada de sorra allà on és possible. El fort onatge va deixar pics d’onada de més de 10 metres a la boia de Begur, que van colpejar amb molta força punts del litoral gironí. Les rieres que desemboquen en municipis costaners també han aportat residus, encara visibles en punts com Tamariu o Tossa de Mar.
Intervencions dels Bombers
Els avisos als Bombers també reflecteixen una davallada d’actuacions. Aquest matí han informat que, des de dimarts a les vuit del vespre fins a les sis de la matinada, han rebut 22 avisos, entre ells el del tren accidentat a Maçanet.
La majoria han estat per fets menors: filtracions en domicilis, alguna inundació, esllavissades o neteja de vies per arbres caiguts. Tot i això, la Regió de Girona continua sent la que acumula més serveis.
