Les comarques gironines treballen per recuperar la normalitat després de la llevantada
Platges afectades i passejos marítims sota neteja després del temporal
L'endemà de l'episodi més fort del temporal Harry, que va deixar més de 200 litres de pluja i afectacions importants a rieres, rius i platges, les comarques gironines comencen a tornar a la normalitat. Alguns municipis encara arrosseguen algunes incidències, però els serveis municipals treballen intensament en neteges i en valorar els danys que han patit. Algunes poblacions marítimes s'han trobat amb els passejos plens de sorra i que algunes platges s'han quedat sense. També hi ha alguns desperfectes que estan valorant com solucionar.
La zona del Baix Empordà va ser una de les més castigades, en especial al Baix Ter. Diversos municipis van patir importants inundacions i afectacions. Alguns van quedar aïllats perquè es van haver de tallar moltes de les carreteres arran de forta presència d'aigua.
A Torroella de Montgrí i l'Estartit encara aquest dimecres s'estan solucionant diverses esllavissades al carrer Català, al carrer Atlàntic de l’Estartit i al carrer dels Tres Pins i a la zona del camp de futbol de Torroella, tot i que les incidències han estat relativament menors. A la platja, encara cal esperar per avaluar completament els efectes, indiquen fonts municipals, ja que el riu continua baixant amb molt de sediment. Al Ter Vell i a la zona del Freu, l’Ajuntament ha obert des d’aquest matí els canals de desembossament per permetre que l’aigua surti del nucli de l’Estartit, amb els costos associats al personal, brigada, neteja viària i policia local.
A Calonge i Sant Antoni, les infraestructures principals no han patit danys, però el temporal ha afectat especialment les platges, que han perdut molta sorra i s’han colgat de fustes i restes vegetals arrossegades per la riera i pel mar. Segons Jordi Soler, alcalde de Calonge, després del temporal “és hora de fer balanç”, i destaca que les feines de neteja seran "importantíssimes". També assenyala que caldrà comprovar tots els dibuixos i baixants de clavegueram del municipi, especialment a la zona de Sant Antoni, on l’acumulació de fulles i brutícia va provocar algunes inundacions, mentre que totes les lleres i barrancs del municipi han funcionat correctament. La neteja del passeig ha començat aquest dimecres, tot i que retirar les restes vegetals serà més laboriós, i encara és aviat per estimar el cost total dels danys, asseguren des del consistori.
A Tossa de Mar, la principal afectació ha estat al passeig del Mar, on la llevantada va portar l’aigua gairebé fins a dalt del passeig. Aquest matí els serveis de neteja, brigada i NORA ja han començat els treballs, deixant la major part de la zona força neta, tot i que alguns passos aquest matí seguien tancats per l’elevat cabal de la riera i l’accés està senyalitzat. Algunes zones també han patit talls d’enllumenat públic al carrer, mentre que els locals de primera línia, especialment en àrees vulnerables després del Gloria, ja havien pres precaucions. Quan va acabar la temporada, van tapiar els accessos per protegir-se dels efectes del temporal.
A La Bisbal d'Empordà, segons l’alcalde, la normalitat ja s’ha recuperat i no s’han registrat incidències importants. Només hi ha hagut una petita inundació en un soterrani, provocada per la xarxa de clavegueram i no directament pel temporal, i la caiguda d’un mur de contenció d’un immoble va afectar la carretera de Castell d’Empordà, sense danys a l’immoble. Gràcies a les neteges prèvies de l’Ajuntament i l’ACA, el riu va poder engolir l’aigua sense causar desgràcies personals ni danys materials significatius.
A Blanes, com és habitual en episodis de llevant, el fort temporal va dipositar sorra dimarts, però segueix encara en diversos trams del passeig, especialment davant la platja de Blanes Centre, així com al Passeig de la Marina i al Passeig de S’Abanell. Aquest matí s’han iniciat les tasques de neteja però no del front marítim sinó dels vials del voltant perquè el temporal encara no ha acabat, indiquen fonts municipals. De moment no està previst. Això de retruc afecta als negocis de primera línia, unes terrasses que no han pogut obrir.
A Platja d'Aro, des de l'Ajuntament han valorat que no hi ha hagut afectacions greus ni danys personals. S'han acumulat elements naturals i vegetals al centre i nord del Passeig Marítim, i sorra a l'extrem sud on les empreses de serveis treballen per recollir-ho. També es treballa en deu elements de l'arbrat que s'ha de retirar o escapçar, i en la neteja de carrers embassats a S'Agaró o entorn Ridaura.
A Palafrugell i Palamós no hi ha hagut tampoc danys importants.
A l'Escala, les platges s'han anat acumulant els efectes de diferents llevants. Ja estaven força afectades pel de Sant Esteve, tot i que va ser de menor intensitat. Les platges d'Empúries es poden veure avui amb una gran pèrdua de sorra. Una vegada es recuperi la normalitat i de forma natural en recuperin una part, s'avaluarà amb Costes les actuacions que s'hi puguin portar a terme.
A altres punts de l'Alt Empordà afectats ahir com Llançà, segons l'alcaldessa, Núria Escarpanter, s'estan valorant danys i iniciant neteja". La carretera N-260 ha recuperat la normalitat al matí després que s'hagués hagut de tallar al trànsit. El municipi havia habilitat un pas alternatiu pels veïns que es desplaçaven des de Colera o Portbou.
A aquest darrer municipi es treballa amb Bombers en indundacions en garatges i magatzems al passeig i divesos carrers. A causa de la saturació de la capa freàtica per la pluja, informa l'Ajuntament, de moment no està sent possible.
S'està treballant en la reparació urgent de l'enllumenat a diferents zones i està prevista la neteja integral del passeig i la platja demà.
Un dels municipis més afectats és Begur, El litoral de Begur ha estat un dels més afectats pel temporal de llevant amb les destrosses més importants a Aiguablava, però amb afectacions a totes les platges i cales. L'ajuntament avaluarà la situació de cadascun dels punts litorals per poder actuar. Durant la jornada d'avui s'ha treballat en esllavissades, arbres caiguts i tots els treballs que s'han pogut fer manualment.
L'alcaldessa, Maite Selva, constata que "Aiguablava és el que ha resultat més malmès, però tenim afectacions a totes les platges". Les afectacions són diverses, "estructures pròpiament poques, però moltes pedres i trons que han baixat, el que el mar torna i la pèrdua de sorra". Aiguablava és la més afectada, on s'han malmès estructures i Sa Tuna una part de les escales.
Durant la jornada d'ahir es van haver de tancar els accessos a les platges com Sa Riera, Sa Tuna o Aiguablava per la quantitat d'aigua que baixava per les rieres.
