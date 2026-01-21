Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ordeig es compromet a "mobilitzar els recursos que calguin" per recuperar la normalitat al Baix Ter

El conseller situa com a prioritat reparar infraestructures de reg i camins afectats per la llevantada

El conseller Ordeig visitant uns camps d'arròs inundats a Pals.

El conseller Ordeig visitant uns camps d'arròs inundats a Pals. / Marina López

Marina López / ACN

Marina López / ACN

Pals

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat aquest dimecres la zona afectada pel temporal al Baix Ter i s'ha compromès a "mobilitzar els cursos que calguin" per recuperar la normalitat "al més aviat possible". Ordeig ha remarcat que està al costat dels agricultors, els ajuntaments i les comunitats de regants per avaluar els possibles estralls de la llevantada i fixar un calendari per prioritzar les actuacions de reparació. El conseller ha exposat que encara és aviat per quantificar els danys, però afegeix que estaran amatents a afectacions a infraestructures de regadiu, a camins i a cultius per vehicular les ajudes: "El que cal és ser aquí, respondre ràpid i en els pròxims dies tindrem més informació sobre possibles danys".

