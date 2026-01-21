Ordeig es compromet a "mobilitzar els recursos que calguin" per recuperar la normalitat al Baix Ter
El conseller situa com a prioritat reparar infraestructures de reg i camins afectats per la llevantada
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat aquest dimecres la zona afectada pel temporal al Baix Ter i s'ha compromès a "mobilitzar els cursos que calguin" per recuperar la normalitat "al més aviat possible". Ordeig ha remarcat que està al costat dels agricultors, els ajuntaments i les comunitats de regants per avaluar els possibles estralls de la llevantada i fixar un calendari per prioritzar les actuacions de reparació. El conseller ha exposat que encara és aviat per quantificar els danys, però afegeix que estaran amatents a afectacions a infraestructures de regadiu, a camins i a cultius per vehicular les ajudes: "El que cal és ser aquí, respondre ràpid i en els pròxims dies tindrem més informació sobre possibles danys".
- La llevantada en directe: Preocupació a Girona per la crescuda de l'Onyar
- Girona demana als comerços propers a l'Onyar que tanquin i que els veïns pugin dels baixos pugin a plantes superiors per la llevantada
- L'alcalde de Blanes expulsa Rosa Aladern de l'equip de govern
- Localitzen el cos d’un home a l’interior del cotxe que ha arrossegat la riera a Palau-sator
- Can Sabata: el millor arròs de la Costa Brava segons una enquesta
- Protecció Civil demana restringir la mobilitat a peu i en vehicle a Girona en la zona més propera a l’Onyar
- La llevantada deixa prop de 200 litres en menys de 24 hores a punts del Baix Empordà
- Les imatges de l'Onyar i el Ter plens d'aigua