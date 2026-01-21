El PSC alerta que Olot supera la superfície necessària de grans supermercats
Denuncia que una nova superfície a Baix de la Solfa faria pujar l’oferta a 23.000 m², molt per sobre de les necessitats dels 50.000 habitants
Olot ja compta amb vuit grans supermercats i quatre mitjans, amb uns 20.000 m² d’alimentació. Segons el PSC, la nova gran superfície a Baix de la Solfa podria posar en risc el comerç de proximitat i descompensar l’equilibri comercial.
El municipi disposa de 16.000 m² en grans superfícies i uns 4.000 m² en mitjanes, sense comptar els supermercats petits dels voltants. Aquesta oferta supera la necessitat estimada segons les ràtios habituals: uns 15.000 m² per a 50.000 habitants.
Si s’afegeix el nou establiment de Baix de la Solfa (1.300 m²), Olot arribaria a 23.000 metres quadrats d’estanteries, molt per sobre de la demanda teòrica.
Impacte sobre el comerç local
Des del PSC alerten que aquesta saturació afebleix el comerç de proximitat i la vida als barris. Els socialistes critiquen que el darrer Ple municipal aprovés la reparcel·lació del solar sense un debat aprofundit sobre les repercussions comercials i socials.
Segons el PSC, cal posar límits a les grans superfícies i protegir el comerç local, clau per a l’economia, la convivència i la identitat d’Olot.
- La llevantada en directe: Preocupació a Girona per la crescuda de l'Onyar
- Girona demana als comerços propers a l'Onyar que tanquin i que els veïns pugin dels baixos pugin a plantes superiors per la llevantada
- L'alcalde de Blanes expulsa Rosa Aladern de l'equip de govern
- Localitzen el cos d’un home a l’interior del cotxe que ha arrossegat la riera a Palau-sator
- Can Sabata: el millor arròs de la Costa Brava segons una enquesta
- Protecció Civil demana restringir la mobilitat a peu i en vehicle a Girona en la zona més propera a l’Onyar
- La llevantada deixa prop de 200 litres en menys de 24 hores a punts del Baix Empordà
- Les imatges de l'Onyar i el Ter plens d'aigua