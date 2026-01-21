Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rodaliesdesaparegut Palau-satorllevantada Gironariu OnyarTer Stegen
instagramlinkedin

El PSC alerta que Olot supera la superfície necessària de grans supermercats

Denuncia que una nova superfície a Baix de la Solfa faria pujar l’oferta a 23.000 m², molt per sobre de les necessitats dels 50.000 habitants

La façana de l'Ajuntament d'Olot

La façana de l'Ajuntament d'Olot / ACN

Jesús Badenes

Jesús Badenes

Olot

Olot ja compta amb vuit grans supermercats i quatre mitjans, amb uns 20.000 m² d’alimentació. Segons el PSC, la nova gran superfície a Baix de la Solfa podria posar en risc el comerç de proximitat i descompensar l’equilibri comercial.

El municipi disposa de 16.000 m² en grans superfícies i uns 4.000 m² en mitjanes, sense comptar els supermercats petits dels voltants. Aquesta oferta supera la necessitat estimada segons les ràtios habituals: uns 15.000 m² per a 50.000 habitants.

Si s’afegeix el nou establiment de Baix de la Solfa (1.300 m²), Olot arribaria a 23.000 metres quadrats d’estanteries, molt per sobre de la demanda teòrica.

Impacte sobre el comerç local

Des del PSC alerten que aquesta saturació afebleix el comerç de proximitat i la vida als barris. Els socialistes critiquen que el darrer Ple municipal aprovés la reparcel·lació del solar sense un debat aprofundit sobre les repercussions comercials i socials.

Notícies relacionades

Segons el PSC, cal posar límits a les grans superfícies i protegir el comerç local, clau per a l’economia, la convivència i la identitat d’Olot.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents