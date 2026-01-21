Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Reforcen l'alta velocitat a l'estació de Girona mentre duri la suspensió de Rodalies

Queixes dels usuaris per la manca d'informació i incògnita per si de tornada s'haurà reprès Rodalies

Una informadora a l'estació de trens de Girona explicant als usuaris la suspensió de Rodalies.

Una informadora a l'estació de trens de Girona explicant als usuaris la suspensió de Rodalies. / ACN

ACN

ACN

Girona

Renfe ha reforçat el servei ferroviari d'alta velocitat entre Barcelona i Figueres per donar alternativa als passatgers que volen agafar un tren des de l'estació de Girona mentre duri la suspensió de Rodalies. S'ofereixen 125 places addicionals, perquè els combois arribaran doblats. Tant el que surt a les 08.47 en direcció a Figueres com el que, en sentit contrari, sortirà des de Girona a les 09.25 en direcció a Sants. Es poden agafar amb l'abonament o bé comprant un bitllet de mitja distància.

Entre els usuaris, hi ha resignació però també queixes per manca d'informació. "Per megafonia es deia que els trens funcionaven; agafaré l'AVE, però la meva preocupació és la tornada", diu un passatger, Antoni Miquel Ortiz.

S'ha de "garantir la seguretat" a tota la xarxa

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmat que el servei de Rodalies es reprendrà quan es pugui "garantir la seguretat" a tota la xarxa. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha assegurat que el principi "superior" de seguretat ha estat el que ha guiat la decisió de suspendre tot el servei i ha apuntat que a la reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) prevista per a les 9.30 hores s'abordarà quan es podria reprendre el servei, un cop analitzades les dades sobre les marxes de revisió que s'estan fent. Sobre l'accident de Gelida, ha explicat que la principal hipòtesi és que es va despendre un talús just quan passava el tren afectat, però ha afegit que cal esperar els resultats de la investigació.

Els serveis d'emergència treballant en l'accident de tren de Gelida.

Els serveis d'emergència treballant en l'accident de tren de Gelida. / Ferran Nadeu

