El temporal Harry deixa més de 240 litres a Portbou i Palafrugell
Pluja històrica dimarts a Palafrugell i Torroella de Montgrí: 187 i 154 litres acumulats
El temporal Harry, associat a una forta llevantada, ha deixat registres de precipitació molt destacats a les comarques gironines, amb una afectació especialment intensa al litoral i al prelitoral empordanès. Entre divendres i aquest dimarts al matí -11 hores-, s’han superat els 240 litres per metre quadrat.
El valor més elevat s’ha registrat a Portbou- coll dels Belitres, amb 241,5 litres acumulats, seguit molt de prop per Palafrugell (238,6 litres), Calonge (209,7 litres) i l’Estartit (205 litres). També destaquen els gairebé 200 litres recollits a Torroella de Montgrí (199,6 litres), així com a Salt (196,5 litres) i Roses (195,9 litres). A Girona ciutat s’hi han acumulat 187,9 litres en només cinc dies.
Més enllà de l’Empordà i el Gironès, la llevantada també ha descarregat amb força en altres punts del territori. És el cas de Puig Sesolles, al Montseny, amb 190,4 litres. A les comarques veïnes també s’han superat àmpliament els 160 litres en punts com Santa Coloma de Farners, Arbúcies, Banyoles o la Bisbal d’Empordà.
El dia més plujós
El dimarts va ser un dia excepcionalment plujós al Baix Empordà, amb 187,3 litres a Palafrugell, 154,1 litres a Torroella de Montgrí -el dia més plujós dels seus 26 anys de dades, superant els 150,2 litres registrats el 13 d’octubre de 2005- i 110,7 litres a la Tallada d’Empordà, la quantitat més elevada des del 10 d’octubre de 1994, quan es van acumular 121,1 litres, assegura el Servei Meteorològic de Catalunya.
Aquest episodi de pluges persistents i molt abundants explica l’augment sobtat del cabal de rius i rieres com el Ter, el Daró, l’Onyar o el Fluvià, així com les inundacions de camps i les afectacions a la mobilitat que s’han viscut en diversos municipis gironins. Els registres situen el temporal Harry com un dels episodis de llevantada més destacats dels darrers anys després del Gloria, que va afectar Girona amb molta força, tant per la quantitat d’aigua acumulada com per la seva extensió territorial.
