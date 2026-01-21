El temporal Harry provoca una esllavissada a la muralla de la ciutat ibèrica d'Ullastret
El jaciment estarà tancat fins que es pugui habilitar de nou el recorregut de la visita
El temporal Harry, que va deixar uns 240 litres acumulats d'aigua per metre quadrat a Ullastret, ha provocat l'esllavissa d'un tram de la muralla de la ciutat ibèrica. Segons el Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC), el tram afectat són deu metres del sector restaurat durant les dècades de 1950 i 1960, entre les torres 1 i 2. La combinació d'un volum de pluges "excepcional" i la saturació del terreny ha estat, segons el MAC, "la causa directa d’aquest despreniment", que ha obligat a tancar el jaciment al públic fins que es pugui habilitar de nou el recorregut de la visita.
L’equip tècnic dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Girona s’ha desplaçat aquest dimecres al jaciment per avaluar els danys i determinar les mesures necessàries per garantir la seguretat i la preservació del conjunt arqueològic.
