Tensió al Consell del Ripollès pels canvis sanitaris a la comarca
Tots els grups consensuen un acord "de mínims" per fer un seguiment en la divisió en dues àrees
El silenci que es va viure en el Consell d'Alcaldes de la setmana passada en relació amb l'intent de dividir la comarca del Ripollès en dues àrees sanitàries diferents, es va voler perllongar en el ple del Consell Comarcal que es va celebrar dimarts al vespre. L'equip de govern del Consell, governat per ERC en coalició amb el PSC i la CUP, va intentar ajornar el debat sobre el model que el govern socialista català pretén implementar a les comarques gironines. L'inici del ple es va perllongar més de mitja hora sobre l'horari habitual, per una junta de portaveus dels diferents partits. Finalment, no se'n va sortir, però va aconseguir consensuar un acord de mínims entre tots els grups, que inclou demanar una reunió urgent amb la consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, o la creació d'una taula de seguiment i debat on participin el mateix Consell, els Ajuntaments de la comarca, l'Hospital de Campdevànol i el Departament de Salut.
El president comarcal i alcalde de la població de Llanars, a la Vall de Camprodon, Amadeu Rosell (ERC) va anunciar que ja està concertada una trobada amb Pané pel 24 de febrer, i va voler tancar el debat votant-ho ràpidament. El conseller d'independents del Ripollès, Jordi Coch, va impedir-ho amb una intervenció on va defensar l'Hospital de Campdevànol com "l'eina més important per atraure gent a la comarca" en tant que un servei fort on guanyar-s'hi la vida. Coch va qüestionar si la intenció dels municipis de la Vall de Camprodon i Sant Joan, en cas de traslladar el seu radi d'influència cap a l'Hospital d'Olot, seria el mateix en cas que el de Campdevànol estigués ubicat en un altre municipi, qualificant d'"assetjament" la situació que viu el centre sanitari ripollès. Les vuitanta persones que poden perdre la feina en cas que els 8.000 usuaris de la Vall del Ter es derivin cap a la Garrotxa, van servir a Coch per demanar als consellers que no defensen prou el Ripollès "que facin un pas al costat".
En el ple no hi van ser cap dels dos representants de l'actual govern català que també són consellers comarcals. Ni l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart (PSC), que és delegat del govern a les comarques gironines, ni l'alcalde de Campdevànol i alhora patró del patronat de l'Hospital i director general de la Catalunya Exterior, Oriol Lázaro (Junts), van acudir a un ple que ja es preveia polèmic. L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols (Aliança Catalana) sí que va ser-hi, i va aplaudir que s'hagués consensuat "un text de mínims". La consellera i vicepresidenta primera del Consell, Chantal Pérez (ERC) es va sumar a la celebració, posant sobre la taula el posicionament que pot tenir la comarca "econòmicament, laboralment i territorialment" en cas que es concreti el canvi en el model actual. Tant ella com el president comarcal Amadeu Rosell, van mantenir un to neutre, diametralment oposat a la denúncia als "greus prejudicis" que el seu grup, ERC Ripollès havia denunciat un dia abans en un comunicat. Els republicans havien afirmat que registraran preguntes al Parlament català sobre la nova reordenació sanitària.
L'únic representant de la Vall del Ter i de Camprodon que va manifestar-se va ser l'alcalde de Molló, Josep Coma (Junts), lamentant que "només corri un discurs a la comarca" i va justificar l'intent de traslladar els seus conciutadans a la Garrotxa "perquè ho demana la gent". Coma va afirmar que no pretenen "desmantellar serveis" a l'Hospital de Campdevànol, i va reclamar a l'administració que tothom tingui "les mateixes oportunitats de servei amb la màxima qualitat possible". Ni l'alcalde de Sant Joan on es va generar la polèmica, Ramon Roqué (MES), ni el cap de l'oposició del seu municipi, Sergi Albrich (ERC) van obrir boca. Tampoc va fer-ho l'expresident comarcal socialista Enric Pérez, actualment membre del gabinet de la consellera Sílvia Paneque, consellera de Territori.
