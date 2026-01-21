L'estació de trens de Maçanet-Massanes queda buida per l'aturada de Rodalies
Diversos combois estan aparcats a les vies a l'espera de la represa de l'activitat
L'estació de trens de Maçanet-Massanes, a la Selva, ha quedat totalment deserta aquest dimecres al matí per l'aturada de Rodalies a causa de la llevantada de dimarts. Les taquilles segueixen obertes amb una persona que informa de la interrupció del servei, tot i que aquesta treballadora assegura que ja no s'hi ha acostat ningú. L'estació es troba en un punt enmig de Maçanet de la Selva i Massanes i això obliga que la gent hagi d'anar-hi en cotxe. Mentrestant, la megafonia repeteix que el servei està aturat fins que no es compleixin les garanties de seguretat. A les andanes hi ha diversos trens aturats a l'espera de la represa de l'activitat.
