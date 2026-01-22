Castellfollit de la Roca recomana no beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta perquè surt tèrbola
L'Ajuntament indica que és conseqüència de la llevantada i preveu aixecar la restricció entre divendres i dilluns
L'Ajuntament de Castellfollit de la Roca recomana no beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta perquè surt tèrbola. L'alcalde, Miquel Reverter, ha exposat que els resultats de les anàlisis han donat uns valors "lleugerament superiors als admesos per la normativa". Després de buidar el dipòsit i rentar els filtres, la situació ha millorat, "però no prou com per aixecar la recomanació". De moment, el consistori no ha contractat cisternes perquè calculen que entre divendres i dilluns es podrà tornar a fer servir. Reverter ha afegit que "és un fet habitual" que, després d'un període de pluges intenses, l'aigua surti tèrbola. "Després de la llevantada i la crescuda del riu, s'han remogut els sediments. Però el risc és mínim", ha recalcat.
Castellfollit de la Roca s'abasteix de l'aigua provinent d'una deu. Es capta des de les instal·lacions de Can Gridó i es distribueix per tota la població. Aquest dimecres, les anàlisis que es fan de manera rutinària van donar uns valors de terbolesa que superen el llindar permès per la normativa.
Per aquesta raó, l'Ajuntament ha emès un ban que recomana no beure ni cuinar amb l'aigua de l'aixeta. Tot i això, l'alcalde, Miquel Reverter, ha assenyalat que sí que es pot fer servir per a altres usos com la higiene personal. "El límit es va passar per poc, però es va passar i s'havia d'actuar d'aquesta manera", ha exposat.
Els tècnics de la companyia d'aigües van buidar el dipòsit i van fer el rentatge dels filtres. Aquest dijous al matí la situació "ha millorat", segons el batlle, "però no prou com per aixecar la restricció". "Amb les feines que s'estan fent, aquest divendres o, a tot estirar, dilluns, es podrà tornar a consumir", ha destacat.
Com que els tècnics preveuen que es pugui solucionar en les pròximes hores, Reverter ha indicat que, de moment, no han contractat cisternes d'aigua. "Hem anat a portar ampolles i garrafes a l'escola perquè puguin cuinar. Si veiéssim que s'ha d'allargar més dies, sí que portaríem cisternes amb aigua potable pels veïns. Ho tenim a punt per si calgués", ha subratllat.
El batlle ha recalcat que la terbolesa detectada no representa un perill per la salut. "El risc és mínim". De fet, l'alcalde ha assegurat que l'aigua sol presentar terboleses "més sovint del que sembla", però no arriben a sobrepassar els llindars que marca la llei.
"És una cosa molt freqüent, perquè quan hi ha una llevantada com la que hem tingut, amb una crescuda de riu com la que hem registrat, la deu on s'agafa l'aigua pot presentar aquesta terbolesa", ha exposat.
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Localitzen el cos d’un home a l’interior del cotxe que ha arrossegat la riera a Palau-sator
- És oficial: les empreses hauran d’informar dels salaris que paguen d'aquesta manera
- Pep Prieto: 'Em sento afortunat de no estar creixent en la Girona d’ara
- Les fotos de la inauguració de l'IKEA de Girona
- Nou intent d'estafa a un veí de Girona amb el pagament de taxes fent-se passar per l'Ajuntament
- Suspenen tota la circulació de Rodalies a Catalunya després de dos descarrilaments