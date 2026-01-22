La JARC acusa l'ACA de "gestió negligent" i exigeix actuacions "immediates" pels aiguats a les comarques gironines
Reclamen un pla de restitució i neteja a les zones afectades i assegurar les ajudes pels desperfectes del temporal
Els efectes del temporal d'aquest dimarts a les comarques gironines ha portat a l'organització agrària de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) a acusar l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) d'haver tingut una "gestió negligent" i d'haver abandonat les seves competències en el manteniment de cursos fluvials. En aquest sentit, la JARC considera que hi ha hagut una manca de neteja i de mesures preventives que han derivat en "una pèrdua alarmant" de la capacitat hidràulica dels rius, que ha provocat un increment del risc d'inundacions. Per això, l'organització reclama "actuacions immediates", a més d'un pla de restitució i neteja i assegurar les ajudes un cop es pugui avaluar els efectes que ha tingut el temporal a la demarcació.
Des de la JARC assenyalen que hi ha hagut greus afectacions en infraestructures hidràuliques, sistemes de reg i finques agràries especialment a la zona del Baix Empordà, a més de diverses rieres del Gironès, l'Empordà i el Pla de l'Estany que han quedat desbordades i han negat camps de cultiu en fondalades humides. Unes conseqüències que l'organització agrària vincula en part a l'ACA per haver "abandonat les seves competències" en la gestió de rius i rieres. Un abandonament que, segons remarca la JARC, s'ha traduït en manca de neteja i de mesures preventives.
Per això, exigeixen que els rius i rieres tornin a tenir les seccions i manteniment que presentaven fa 30 anys, quan podien absorbir episodis de pluja intensa sense provocar desbordaments com l'actual. A més també reclamen un pla de restitució i neteja que a les explotacions que han quedat cobertes de sediments, restes vegetals i deixalles arrossegades pels torrents, a més d'iniciar el procés per donar ajuts econòmics directes per reparar camins, infraestructures i connexions internes indispensables per la continuïtat de l'activitat agrària.
Des de l'entitat assenyalen que els aiguats d'aquest gener han posat de manifest "la vulnerabilitat de les zones agrícoles" davant episodis meteorològics extrems i la "necessitat imperiosa d'una gestió eficaç del territori i de les infraestructures hidràuliques".
En un comunicat defensen que la gestió del territori ha d'estar guiada per "criteris tècnics rigorosos, fonamentats en el coneixement dels experts i en l’experiència acumulada de les persones que viuen al territori". D'aquesta manera, consideren que les polítiques i actuacions han de prioritzar la seguretat de les persones, la protecció dels béns i la preservació de l'activitat econòmica essencial, especialment la del sector agrari.
