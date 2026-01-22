Netges intenses i retirada de sorra dels passeigs als municipis afectats pel temporal
Els cabals i rius es normalitzen i acaba l'alerta per risc d'induncacions.
Sant Feliu de Guíxols tanca un tram del camí de ronda pels desperfectes
Les poblacions litorals afectades pel temporal de llevant treballen intensament per retirar sorra acumulada i restes de les platges, cales i passeigs. Els municipis van avaluant els danys que caldran actuacions properes. A Sant Feliu de Guíxols han tallat un tram del camí de ronda pels desperfectes ocasionats. D'altra banda, Protecció Civil ha finalitzat la situació d'alerta de risc d'inundacions després que s'hagi anat normalitzant el cabal dels rius.
A Calonge i Sant Antoni les màquines, tractors i operaris manualment estan retirant la sorra acumulada fins a peu dels edificis. Segons l'Ajuntament la prioritat ha estat retirar la sorra del passeig per fer-la transitable i deixar-la en condicions per als usuaris, comerços i serveis.
A Portbou s'ha restringit l'estacionament al passeig de la Sardana per procedir a la neteja integral. Com a Calonge, les màquines i els operaris retiraven residus naturals acumulats i procedien a la neteja.
El mateix a Blanes on les màquines han anat retirant la sorra acumulada en diversos trams del passeig davant de mar. A mesura que els espais van quedant nets es comprova que no hi ha perill perquè els vianants hi puguin passar i s'aniran aixecant les mesures de contenció preventives.
Els agents dels torns de matí, tarda i nit han estat revisant tots els punts crítics. Un cop ha finalitzat la reunió de treball sobre el terreny, la comitiva ha començat a fer un recorregut a peu, punt per punt, als llocs específics on ja s'ha detectat que han quedat més afectats per la llevantada. Un d'ells és la passera que uneix el passeig de la Platja de Sant Andreu amb la Roca de Sa Palomera, així com incidències puntuals al Passeig de la Marina.
Un altre dels punts on s'ha detectat amb més afectació és un tram del muret del final del Passeig de S'Abanell que limita amb diversos càmpings d'Els Pins. Aquí hi ha un tros on les lloses que coronen el mur que s'utilitza habitualment per seure, han quedat arrencades per la força de les onades.
Els tècnics municipals han estat avaluant al llarg de tot el matí les reparacions que caldrà fer perquè, aquests i d'altres punts que s'han detectat a la inspecció matinal, quedin arranjats i reparats. Demà s'ha convocat una nova reunió de treball sobre el terreny per continuar avaluant l'estat de la qüestió. Mentrestant, al llarg d'aquest dijous, Blanes tornarà a la normalitat als trams on es decideixi aixecar les restriccions.
La majoria de poblacions més afectades continuen avaluant els danys per emprendre accions. A Begur diverses cales com Aiguablava van patir danys. En indrets com la Gola del Ter a Torroella de Montgrí s'acumula una gran quantitat de residus naturals arrossegats.
A Sant Feliu de Guíxols s'ha tallat un tram del camí de ronda a l'altura del carrer Sicília a causa de desperfectes que n'impedeixen el pas.
Ter, Gaià, Muga, Daró i la conca del Tordera
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)ha informat de la normalització a la conca de la Tordera al seu pas per Fogars de la Selva, tancant així l'avís de risc hidrològic que afectava diversos trams del riu. Anteriorment l'ACA ja havia finalitzat els avisos pels trams afectats dels rius Ter, Gaià, Muga i Daró.
Tot i la progressiva millora hidrològica a les conques internes de Catalunya els cabals es mantindran relativament alts durant els pròxims dies, per tant cal mantenir la precaució a prop de les lleres, zones inundables i punts d'encreuament, especialment als rius principals que encara presenten nivells elevats.
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Localitzen el cos d’un home a l’interior del cotxe que ha arrossegat la riera a Palau-sator
- És oficial: les empreses hauran d’informar dels salaris que paguen d'aquesta manera
- Pep Prieto: 'Em sento afortunat de no estar creixent en la Girona d’ara
- Les fotos de la inauguració de l'IKEA de Girona
- Suspenen tota la circulació de Rodalies a Catalunya després de dos descarrilaments
- Un tren impacta amb una roca entre Blanes i Maçanet i perd un eix sense causar ferits