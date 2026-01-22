Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rodaliesdesaparegut Palau-satorllevantada Gironariu OnyarTer Stegen
instagramlinkedin

Pare i fill afectats per la mala combustió d’una estufa en una càmper a la Molina

El SEM evacua ambdós en estat de poca gravetat a l'hospital de la Cerdanya

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu.

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu. / DdG

Eva Batlle

Eva Batlle

Alp

Un pare i el seu fill, d’entre 10 i 12 anys, van resultar intoxicats per monòxid de carboni aquest dimecres a la nit a la Molina a causa de la mala combustió d’una estufa catalítica dins d’una furgoneta càmper.

Els fets van passar cap a un quart d’onze de la nit, quan l’home va trucar al 112 alertant que tant ell com el fill se sentien malament, marejats i amb vòmits.

El vehicle estava aparcat a la plaça de la Pista Llarga d'Alp, i fins al lloc s’hi van desplaçar una ambulància del SEM i una dotació dels Bombers. A l’arribada, els Bombers van fer les lectures amb l’explosímetre i van ventilar la càmper. Durant la inspecció del vehicle, van localitzar una estufa catalítica que funciona amb bombona de gas, que podria haver provocat la mala combustió i, per tant, la intoxicació.

Notícies relacionades

Mentrestant, els sanitaris van atendre el menor i el pare, que van ser traslladats en ambulància a l’hospital de Cerdanya en estat de poca gravetat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents