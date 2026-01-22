Pare i fill afectats per la mala combustió d’una estufa en una càmper a la Molina
El SEM evacua ambdós en estat de poca gravetat a l'hospital de la Cerdanya
Un pare i el seu fill, d’entre 10 i 12 anys, van resultar intoxicats per monòxid de carboni aquest dimecres a la nit a la Molina a causa de la mala combustió d’una estufa catalítica dins d’una furgoneta càmper.
Els fets van passar cap a un quart d’onze de la nit, quan l’home va trucar al 112 alertant que tant ell com el fill se sentien malament, marejats i amb vòmits.
El vehicle estava aparcat a la plaça de la Pista Llarga d'Alp, i fins al lloc s’hi van desplaçar una ambulància del SEM i una dotació dels Bombers. A l’arribada, els Bombers van fer les lectures amb l’explosímetre i van ventilar la càmper. Durant la inspecció del vehicle, van localitzar una estufa catalítica que funciona amb bombona de gas, que podria haver provocat la mala combustió i, per tant, la intoxicació.
Mentrestant, els sanitaris van atendre el menor i el pare, que van ser traslladats en ambulància a l’hospital de Cerdanya en estat de poca gravetat.
