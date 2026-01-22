Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El PSC critica que Ripoll no opti al Pla de Barris per actuar al Barri Vell

Els socialistes acusen el govern de SIlvia Orriols de manca de projecte i de perdre una inversió clau en habitatge i comerç

Una imatge d'arxiu de Ripoll

Jesús Badenes

Ripoll

El PSC de Ripoll alerta que l’Ajuntament no s’ha presentat a la primera convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029, fet que considera una oportunitat perduda per impulsar la rehabilitació del Barri Vell. El grup municipal denuncia la manca de planificació del govern de Sílvia Orriols en un àmbit que arrossega problemes urbans, socials i comercials des de fa anys.

El grup municipal socialista considera greu que el consistori hagi deixat passar aquesta primera convocatòria d’un pla impulsat per la Generalitat, que preveu una inversió global de 1.600 milions d’euros repartits en cinc convocatòries fins al 2029. Segons el PSC, es tracta d’un programa pensat per desenvolupar projectes integrals de transformació urbana en barris amb indicadors de degradació o vulnerabilitat.

Els socialistes assenyalen que el Barri Vell de Ripoll presenta des de fa temps un conjunt de problemàtiques estructurals, com ara l’envelliment del parc d’habitatges, la presència de pisos buits, situacions de precarietat residencial i una pèrdua sostinguda d’activitat comercial. A parer seu, la no participació en el Pla de Barris impedeix abordar aquestes qüestions amb una intervenció pública planificada i amb recursos suficients.

Habitatge i comerç com a eix central

El PSC defensa que qualsevol actuació al Barri Vell hauria de tenir com a eixos principals la rehabilitació d’habitatge i la recuperació del comerç de proximitat, dues polítiques que consideren indissociables. Alerten que la manca d’accions en aquests àmbits ha contribuït a la pèrdua de població i al tancament progressiu d’establiments, amb carrers cada vegada més buits i menys activitat econòmica.

En aquest context, el grup municipal recorda que Ripoll ja va ser beneficiària de l’antiga Llei de Barris, que va permetre iniciar una transformació del nucli antic. Tot i això, assenyalen que aquella actuació no va tenir continuïtat i que el barri ha tornat a acumular dèficits urbans i socials. Segons el PSC, renunciar al Pla de Barris actual implica deixar passar una nova oportunitat per consolidar aquella millora engegada.

Els socialistes contraposen la situació de Ripoll amb la d’altres municipis com Olot o Vic, que sí que han planificat amb antelació i han aconseguit captar recursos per rehabilitar habitatge, dinamitzar el comerç i revitalitzar els seus centres històrics. En aquest sentit, apunten que la diferència rau en la voluntat política i en la capacitat de gestió.

Moció al pròxim ple

Davant d’aquesta situació, el PSC de Ripoll anuncia que presentarà una moció al pròxim ple municipal per instar el govern local a iniciar de manera immediata els treballs per elaborar un projecte integral per al Barri Vell dins el marc de la nova Llei de Barris. La proposta inclourà la demanda de recursos tècnics i econòmics, l’obertura d’un procés de participació amb veïns i comerciants i l’establiment d’un calendari de treball clar per poder optar amb garanties a la pròxima convocatòria del pla.

Els socialistes conclouen que el municipi no es pot permetre continuar perdent oportunitats d’inversió i insisteixen que la rehabilitació del Barri Vell hauria de ser una de les prioritats centrals del govern municipal per revertir la degradació urbana i social del nucli antic.

