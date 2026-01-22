Segon dia sense Rodalies a Girona: retards als autobusos, queixes i a la recerca d'alternatives
L’estació es desperta amb les vies tancades, pantalles sense servei i passatgers obligats a recórrer a l’AVE o a busos
L’estació de tren convencional de Girona s’ha llevat amb els accessos a les vies tallats amb cintes, pantalles informant que no hi havia servei i es podia veure que hi havia un tren aturat a les andanes. Aquest era el retrat de primera hora del matí d'aquest dijous. Tot i que bona part dels usuaris ja estaven informats de la situació, n’hi havia de desorientats i que intentaven arribar com fos, sobretot a Barcelona.
Les alternatives eren clares: el tren d’alta velocitat o l’autobús. Però el preu ha estat la principal raó per descartar l’AVE. Alguns passatgers es queixaven que no els deixen utilitzar-lo amb l’abonament de Rodalies i que han de pagar el bitllet sencer. Per això, molts han optat per l’autobús, un transport alternatiu que també ha acumulat retards i ha generat nombroses queixes.
Un dels busos que havia de sortir a quarts de nou o ha fet gairebé una hora després. A dins, a alguns passatgers se’ls acabava la paciència. Un explicava, per exemple, que havia d’arribar a l’aeroport del Prat però que, malgrat haver comprat un bitllet, no se'ls podia garantir que hi arribarien a l’hora prevista.
Els horaris han estat la principal queixa. La responsable de l’estació de Girona, Cristina Planas, ha admès que la situació viària en alguns punts ha provocat aquests retards. Ha assegurat que hi ha un reforç d’autobusos per part de la Generalitat com a transport alternatiu, que està funcionant, i que dimecres-com podria passar també aquest dijous- es va augmentar el servei a la tarda. Tot i això, ha reconegut que hi havia busos arribant tard, així com serveis habituals que també acumulaven demora, fet que ha provocat que alguns passatgers que han optat per l’autobús també hi arribessin amb retard.
