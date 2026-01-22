La taxa de vacunació de la grip a Girona torna a ser la més baixa de Catalunya
La incidència del virus respiratori s'estabilitza i el nivell de circulació ja és "baix"
La Regió Sanitària de Girona torna a situar-se, un any més, a la cua de Catalunya en la campanya d'immunització contra la grip. Ara que la incidència del virus ja s'ha estabilitzat després del pic de Nadal i la taxa de vacunació està més estancada, les dades del Sistema de vigilància de virus respiratoris del Departament de Salut mostra que la cobertura vacunal de la població gironina és del 35,18%, la més baixa.
Malgrat els esforços de difusió i promoció de la vacunació impulsats pel Departament de Salut, Girona continua per sota de la mitjana catalana, que se situa en el 39,33%. Només la regió del Penedès, amb una cobertura que frega el 36%, presenta unes xifres similars, tot i que lleugerament superiors.
Malgrat tot, la xifra d'aquesta campanya de tardor-hivern suposa una lleugera millora respecte a la mateixa època de l’any passat, quan la taxa era del 32,69%. També se situa per sobre de la campanya 2023–2024, que va tancar amb un 33,75%, però queda encara lluny del 38,71% assolit fa tres temporades. Les dades mostren, a més, un estancament de la campanya en les darreres setmanes, fet que fa preveure que la cobertura final no s’allunyarà gaire de l’actual.
Si es desglossa per col·lectius, s’ha arribat al 35,13% en la població de sis mesos a quatre anys, franja d'edat que ha experimentat una millora en els últims anys. El col·lectiu amb el percentatge més baix és el que presenta factors de risc de fins a 59 anys, amb només un 16% de població indicada vacunada. Finalment, el percentatge més alt correspon al col·lectiu de més de seixanta anys, amb un 43,2%. Malgrat tot, aquesta xifra està estancada des de fa anys, fet que mostra que el col·lectiu més vulnerable tenint en compte l'edat avançada no acaba de respondre a la crida del Departament de Salut.
A finals de setembre de l’any passat va començar la campanya de vacunació de la grip que, com és habitual en els últims anys, també es va compaginar amb la de la covid-19, adreçada a alguns sectors de la població com ara la institucionalitzada, infants o embarassades. A partir de l'octubre, la vacunació contra la grip es va estendre a la resta de la població amb factors de risc. A més, la població indicada també inclou personal de centres i establiments sanitaris i sociosanitaris públics i privats (tant personal sanitari com no sanitari) i estudiants en pràctiques; personal d’oficines de farmàcia, convivents i persones cuidadores de persones d’alt risc, personal essencial, docents i persones amb exposició laboral a animals.
A principis de desembre i davant l'auge dels virus respiratoris, Salut va obrir la vacunació a tota la població i inclús durant alguns dies no calia cita prèvia. Prèviament a les vacances de Nadal, la demanda per vacunar-se va créixer fins a tal punt que no hi havia disponibilitat de cites en alguns centres d'atenció primària.
La vacuna contra la grip encara es pot rebre fins al mes de març.
Nivell baix de circulació
Pel que fa a la circulació de la grip, continua en clara davallada i es manté actualment en nivell baix, segons les darreres dades de vigilància epidemiològica corresponents a la setmana 3 de l’any (del 12 al 18 de gener). La taxa global d’incidència se situa en 104 casos per cada 100.000 habitants, una xifra que confirma la tendència descendent iniciada després del pic assolit abans de les festes de Nadal. Fa només dues setmanes, a l’inici de l’any, la incidència encara era de 147 casos i el nivell epidèmic es considerava moderat.
La baixada és generalitzada a tots els grups d’edat. Les incidències més elevades es registren en infants de fins a 4 anys, amb 147 casos per cada 100.000 habitants. Seguidament, hi ha les persones de 15 a 44 anys amb 119 contagis i, finalment, en els majors de 80 anys la incidència és de 117 positius.
Tot i això, aquestes xifres són sensiblement inferiors a les de setmanes anteriors. En el conjunt de la població, la incidència és de 108 casos entre els menors de 60 anys i de 95 casos entre les persones de 60 anys o més, i tots dos indicadors van en descens.
Subscriu-te per seguir llegint
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Localitzen el cos d’un home a l’interior del cotxe que ha arrossegat la riera a Palau-sator
- És oficial: les empreses hauran d’informar dels salaris que paguen d'aquesta manera
- Pep Prieto: 'Em sento afortunat de no estar creixent en la Girona d’ara
- Les fotos de la inauguració de l'IKEA de Girona
- Suspenen tota la circulació de Rodalies a Catalunya després de dos descarrilaments
- Un tren impacta amb una roca entre Blanes i Maçanet i perd un eix sense causar ferits