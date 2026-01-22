Testimonis del segon dia de tall a Rodalies a Girona: "Renfe no funciona, cada dos per tres hi ha problemes"
Diversos usuaris expliquen per quin transport alternatiu han optat i amb què s'han trobat, sobretot retards en els autobusos
Molts treballadors i estudiants agafen cada dia els trens de Rodalies a les comarques de Girona. Aquest dijous, novament sense servei, alguns d’ells es trobaven a l’estació de Girona intentant trobar una solució per arribar a la seva destinació, una tasca que, en molts casos, ha resultat complicada i lenta.
El Diari de Girona ha parlat amb diversos usuaris, incloent-ne alguns que han optat per agafar un autobús cap a Barcelona, un transport alternatiu posat en marxa per la Generalitat que, aquest matí, acumulava retards.
L’estació de tren convencional de Girona s’ha llevat amb els accessos a les vies tallats amb cintes, pantalles informant que no hi havia servei i es podia veure que hi havia un tren aturat a les andanes. Aquest era el retrat de primera hora del matí d'aquest dijous. Tot i que bona part dels usuaris ja estaven informats de la situació, n’hi havia de desorientats i que intentaven arribar com fos, sobretot a Barcelona.
Les alternatives eren clares: vehicle privat, el tren d’alta velocitat o l’autobús. Però el preu ha estat la principal raó per descartar l’AVE. Alguns passatgers es queixaven que no els deixen utilitzar-lo amb l’abonament de Rodalies i que havien de pagar el bitllet sencer. Per això, molts han optat per l’autobús, un transport alternatiu que també ha acumulat retards i ha generat nombroses queixes.
La majoria d'usuaris eren treballadors o estudiants que havien d'anar sobretot cap a Barcelona o a poblacions properes que intentaven arribar-hi com fos.
Un dels busos que havia de sortir a quarts de nou o ha fet gairebé una hora després. A dins, a alguns passatgers se’ls acabava la paciència.
Un dels passatgers que ha pujat a l’autobús és Giovanni, que ha expressat frustració i preocupació per la situació del transport. Ha destacat que havien de viatjar cap a Barcelona abans de les 9 del matí, però encara estaven bloquejats a l’estació de Girona. Ha titllat la situació de “desastre”, ha recordat que ja havia viscut la mateixa situació el dia anterior i ha denunciat la manca de comunicació per part del personal. També ha posat en relleu la confusió sobre si l’autobús arribaria fins a l’aeroport de Barcelona, i ha explicat que ell mateix havia pagat el seu bitllet fins a l’aeroport. Finalment, ha lamentat la incertesa sobre el recorregut dels autobusos i sobre on baixarà la gent.
Un altre usuari, Roger, ha explicat que “ahir havia d’agafar el tren de tornada a Barcelona, però estava tot tallat i no vaig poder tornar”. Ha afegit que aquest dijous han hagut d’agafar l’autobús i, mentre parlava amb el Diari de Girona, ha explicat que “havia de sortir a tres quarts, però ara portem mitja hora de retard” i que li havien dit que “encara s’ha d’omplir aquest autobús, no sé per què”. Ha lamentat els retards i ha expressat que no sabia quan arribarien a la ciutat comtal.
Quan aquest autobús ha marxat, a l’andana han arribat dues noies que per pocs minuts no havien pogut agafar el bus cap a Barcelona. Ambdós estaven resignades a esperar la pròxima expedició i han tingut sort perquè un bus que venia de Figueres i havia de passar a quarts de nou ha arribat gairebé a les deu. Minuts abans, Silvia i Giselle havien explicat que tenien “una cita mèdica a Barcelona” i que, quan havien arribat a l’estació, els havien comunicat que “el bus anava en retard; no sabem quan arribarà”. Han afegit que “no anem per treball sinó a una cita mèdica que tenim a la una del migdia” i que “esperem poder arribar a l’hora”. També han puntualitzat que havien optat pel bus perquè anaven “amb temps”.
Laura és una altra usuària de Rodalies que habitualment agafa el tren per anar a Girona, on estudia, però aquest dijous ha hagut d’anar-hi amb el seu pare perquè els trens no funcionaven. Ha recordat que dimecres també va haver de comptar amb l’ajuda del seu pare per arribar a Girona i que, per tornar a casa, ha hagut de considerar agafar l’autobús, tot i que ha trobat confús quan i com es poden adquirir els bitllets. També ha assenyalat que no és clar que els busos estiguin plens perquè “tothom que ha d’anar cap a Figueres, Celrà o Bordils haurà d’agafar autobusos perquè no sabem quan el servei de trens tornarà”. Ha afegit que no li han donat informació clara sobre quan es restablirà el servei de Rodalies i que només funcionen els trens AVE, mentre que els Rodalies i de mitja distància continuen interromputs.
Zaina, estudiant estrangera que estudia periodisme a Barcelona, s’ha personat a l’estació de Girona pensant que podria agafar un tren de Rodalies. Ha explicat que havia confiat inicialment en la informació de les xarxes socials, però ha confirmat que “no hi havia trens” i que necessitava arribar a Barcelona. Ha afegit que viu a Girona i que ahir li havien dit que el servei de Rodalies tornaria avui, però no ha estat així. També ha destacat que ha hagut de buscar alternatives, cosa que suposa un cost extra perquè “ja tenia l’abonament i no ho puc utilitzar, aleshores sí, és una despesa molt gran”.
Lavinia és una altra jove que ha anat a comprar un bitllet per l’AVE perquè havia de viatjar a Barcelona. Ha assegurat que inicialment no sabia que “no hi havia trens”, perquè “la web deia que estava normal” i “estava venent tíquets”. Ha denunciat que això li ha suposat una despesa addicional, ja que ha hagut de comprar un bitllet per un tren d’alta velocitat, “amb l’AVE és més del doble” respecte al seu abonament habitual, que “tenim 10 viatges per 40 euros, així que cada viatge surt per 4 euros”.
Finalment, Ot ha explicat que habitualment agafa el tren de Girona a Barcelona i que s’ha trobat sense serveis de Rodalies. Ha afegit que ha sentit que alguns usuaris han hagut d’anar a Barcelona amb AVE i que ell mateix ha hagut de buscar alternatives, tot i que “no hi ha gaire” opcions. Ha detallat que “l’alternativa més barata és l’autobús” (uns 10 euros), mentre que “l’AVE és més car” i ha expressat incertesa sobre la disponibilitat de places: “hi haurà places, realment? Això, ja ho desconec”.
Un usuari que ha preferit no revelar el seu nom ha explicat que treballa a Barcelona i que ha vingut a viure a Girona perquè els pisos “estan intractables”. Ha denunciat la situació del servei de Renfe: “ara vinc aquí i em trobo que el servei de Renfe no funciona, no serveix. Cada dos per tres hi ha problemes, ara que s’ha descarrilat un tren… En fi, hi ha altres ocasions que ni tan sols informació donen a la gent”. Ha insistit que “no serveix i no serveix” i ha relatat que ell ja es va trobar amb els problemes de Maçanet i que en aquest cas, els va anar a buscar un autobús per anar a Girona però que avui els horaris eren un "desastre".
