Xavier Guitart deixarà el càrrec de conseller comarcal en ple debat sanitari
El PSC del Ripollès el substituirà per un altre regidor de la Vall de Camprodon
L’alcalde de Camprodon i delegat del govern a les comarques gironines, Xavier Guitart, deixarà l’acta de conseller comarcal en el proper ple de març. La incompatibilitat de temps que suposa compaginar les seves dues principals ocupacions va posar sobre la taula la conveniència de substituir-lo en l’ens comarcal a finals de l'any passat. En el darrer plenari d’aquesta setmana on es va tractar, entre d’altes temes, la polèmica reordenació sanitària del Ripollès en dues àrees diferents, Guitart ni tan sols hi va ser present malgrat ser un dels actors principals en aquest conflicte.
La baixa de Xavier Guitart serà ocupada per un altre regidor del PSC de Camprodon o bé de la seva Vall, tot i que encara no s’ha decidit qui n’agafarà el relleu al plenari de maig. El president i portaveu dels socialistes al Ripollès, Enric Pérez, afirma que la substitució serà una bona notícia “perquè ens convé més gent dins de l’equació de la política comarcal”. A més assenyala que la coincidència en el temps amb la crisi sanitària a la comarca “en principi no hi té res a veure” amb el canvi de conseller. Els socialistes formen part de l’equip de govern del Consell Comarcal, encapçalat per ERC i on també hi ha la CUP. Quan Guitart va assumir el càrrec de delegat del govern a les comarques gironines, ja va deixar la presidència del Consell d’Alcaldes del Ripollès que havia assumit a inicis de mandat.