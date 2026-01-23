Un despreniment de terres interromp la línia R1 entre Maçanet i Blanes
La línia s'interromp el dia que Rodalies ha reprès el servei arreu de Catalunya
La línia de Rodalies R1 s'ha hagut d'interrompre aquest divendres a la tarda entre Maçanet-Massanes i Blanes per un despreniment de terres detectat en aquest tram, el dia que s'ha reprès el servei arreu de Catalunya després de dos dies aturat per l'accident mortal de Gelida a causa de l'esfondrament d'un mur. Renfe ha indicat que s'està gestionant un servei alternatiu per carretera per cobrir el tram interromput i indica que la circulació entre Hospitalet de Llobregat i Blanes es manté amb una freqüència de dos trens per hora i sentit.
En aquest mateix tram de ja s’hi havia produït la caiguda d’una roca que va fer descarrilar un tren tot just uns minuts abans que es produís l’accident de Gelida la nit de dimarts.
