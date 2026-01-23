Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un despreniment de terres interromp la línia R1 entre Maçanet i Blanes

La línia s'interromp el dia que Rodalies ha reprès el servei arreu de Catalunya

Un tren aturat a les vies de l'estació de Maçanet de la Selva, en una imatge d'arxiu.

Un tren aturat a les vies de l'estació de Maçanet de la Selva, en una imatge d'arxiu. / ACN

ACN

ACN

Maçanet de la Selva

La línia de Rodalies R1 s'ha hagut d'interrompre aquest divendres a la tarda entre Maçanet-Massanes i Blanes per un despreniment de terres detectat en aquest tram, el dia que s'ha reprès el servei arreu de Catalunya després de dos dies aturat per l'accident mortal de Gelida a causa de l'esfondrament d'un mur. Renfe ha indicat que s'està gestionant un servei alternatiu per carretera per cobrir el tram interromput i indica que la circulació entre Hospitalet de Llobregat i Blanes es manté amb una freqüència de dos trens per hora i sentit.

En aquest mateix tram de ja s’hi havia produït la caiguda d’una roca que va fer descarrilar un tren tot just uns minuts abans que es produís l’accident de Gelida la nit de dimarts.

