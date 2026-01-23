Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Ter StegenMarlexOscarsPizza BlanesAlerta d'estafa
instagramlinkedin

Enxampen dues dones mentre carregaven al cotxe productes robats de dues botigues d’Olot per valor de 800 euros

La Policia Municipal deté les dues dones, que utilitzaven roba folrada per amagar els productes, gràcies a l'avís d'un ciutadà

Dos agents de la Policia Municipal d'Olot, en una foto d'arxiu.

Dos agents de la Policia Municipal d'Olot, en una foto d'arxiu. / Ajuntament d'Olot

Eva Batlle

Eva Batlle

Olot

L’avís d’un ciutadà va permetre a la Policia Municipal d’Olot enxampar dues dones quan estaven carregant al cotxe una gran quantitat de productes presumptament robats de diverses botigues de la ciutat. Els fets van passar aquest dijous 22 de gener cap a dos quarts de tres de la tarda.

Segons el testimoni ciutadà, les dones anaven fortament abrigades amb jaquetes gruixudes i anaven traient productes de sota la roba per col·locar-los al maleter del vehicle. Davant la sospita que es pogués tractar d’un furt, va alertar la policia.

Una patrulla es va desplaçar ràpidament fins al lloc i, durant l’escorcoll del cotxe, els agents van localitzar tot el material, que posteriorment es va confirmar que havia estat sostret. El botí incloïa productes d’higiene, diverses ampolles de begudes i una caixa de medicaments, amb un valor total superior als 800 euros.

La investigació va permetre determinar que les dues dones utilitzaven roba folrada per amagar els productes, que haurien robat en dos establiments comercials d’Olot.

Notícies relacionades

Les dues presumptes autores, de 36 i 37 anys i veïnes de l’Hospitalet de Llobregat, van ser detingudes acusades d’un delicte de furt i està previst que en les pròximes hores passin a disposició judicial, informa el cos policial en un comunicat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents