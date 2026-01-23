Garrotxa Approp amplia la seva xarxa amb 14 nous establiments a Besalú
DdG
L’aplicació Garrotxa Approp segueix creixent a la comarca amb l’adhesió de 14 establiments a Besalú, consolidant així la seva aposta pel comerç local i la dinamització econòmica. A través de descomptes i promocions, l’app fomenta el consum a prop de casa, connectant municipis i establiments de tota la Garrotxa.
Els 14 establiments de Besalú que s’han sumat a l’app inclouen comerços com El Singular, Mus Pastisseria, Albert Aumatell Fotografia, i el restaurant Arcada de Fares, entre altres. Els comerços adherits veuen en Garrotxa Approp una oportunitat per guanyar visibilitat i reforçar la fidelització dels seus clients.
Una nova campanya per fomentar el comerç local
Coincidint amb l’acte, Gemma Canalias, vicepresidenta del Consell Comarcal de la Garrotxa, va presentar la nova campanya comarcal de Garrotxa Approp, que començarà a finals de febrer. La iniciativa, anomenada PASSAPORT, convida els usuaris a fer un "viatge" pel comerç local, amb l'objectiu de completar un passaport de consum a través de petites compres en diferents establiments adherits. Els 100 primers participants rebran 10 euros per seguir comprant a la comarca.
Aquesta acció busca dinamitzar l’activitat econòmica i fomentar la mobilitat pels municipis de la Garrotxa. Canalias va insistir en la importància de consumir de manera responsable i contribuir al manteniment del comerç de proximitat.
Xifres que demostren l'èxit del projecte
Des del seu llançament a finals de 2020, Garrotxa Approp ha experimentat un creixement constant. Amb més de 12 milions d’euros transmesos a través de l’aplicació i 10.000 usuaris registrats, l’app s’ha consolidat com una de les eines més efectives per dinamitzar el comerç de proximitat a la comarca.
El projecte també ha estat reconegut amb el Premi Nacional de Comerç, que la Generalitat de Catalunya va atorgar per la seva capacitat d’innovació i de donar suport al comerç urbà local. A més, diversos establiments i empreses de la comarca, com La Fageda o Zoetis, han contribuït activament al projecte, reforçant així el compromís amb el consum local i la sostenibilitat.
