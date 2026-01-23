Un home resulta intoxicat per monòxid de carboni en una casa de Banyoles
L’origen de l’afectació seria la mala combustió d’un motor de benzina
Un home va resultar intoxicada dijous a la nit a Banyolesper monòxid de carbonia causa de la mala combustió d’un motor de benzina.
El succés es va produir en una casa del barri dels Agraris. Un familiar va trucar al 112 en adonar-se que un home es trobava malament, i fins al lloc s’hi van desplaçar efectius del SEM i dels Bombers.
Els sanitaris van atendre el ferit, que presentava una afectació de poca gravetat, i el van evacuar a un centre hospitalari.
Per la seva banda, els Bombers van localitzar la font de la intoxicació, que era el mal funcionament d’un motor de benzina. Van fer mesuraments dels nivells de gas i van ventilar l’habitatge, indiquen els Bombers que van derivar una dotació al servei.
