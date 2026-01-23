Javier Maldonado, nou alcalde de Guils de Cerdanya
Yolanda Mendo renuncia després de 22 mesos en el càrrec, al qual va accedir arran de l'aprovació d'una moció de censura
Javier Maldonado ha estat investit aquest divendres alcalde de Guils de Cerdanya, convertint-se en el tercer que ocupa el càrrec en aquest mandat. La proclamació forma part del pacte que van assolir els grups de Junts per Guils i Escoltem, que el febrer de 2024 van presentar una moció de censura contra el líder d'Unim Guils, Toni Trilles, candidatura vinculada a Esquerra Republicana. Aquesta va ser aprovada el 4 de març d'aquell any, convertint a Yolanda Mendo en alcaldessa. Després de 22 mesos en el càrrec, però, el 12 de gener passat va presentar la seva renúncia. Mentrestant, cal tenir en compte que Maldonado va donar suport en un primer moment a Trilles, ja que Unim Guils va empatar a tres regidors amb Junts en les eleccions del 28-M.
En el ple extraordinari celebrat aquest divendres, l'alcalde entrant ha expressat la seva voluntat de liderar una etapa "basada en el diàleg, la responsabilitat i el treball conjunt", a més de donar continuïtat "als projectes estratègics en marxa", segons han difós des de l'Ajuntament de Guils de Cerdanya a les xarxes socials. Maldonado ha rebut la vara d'alcalde de mans de Josep Mendo, que després de formalitzar la renúncia de l'anterior alcaldessa en el ple del 20 de gener passat, havia exercit de primer edil en funcions.
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Nou intent d'estafa a un veí de Girona amb el pagament de taxes fent-se passar per l'Ajuntament
- Tanca Formaticum, el restaurant de Girona especialitzat en la cuina del formatge
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- La segona millor pizza de Catalunya és a Blanes
- El gran ensurt de la seva vida: una dona es desperta amb una serp de més de dos metres al llit
- El Pare Pelegrí fa el camí de tornada cap a Tossa acompanyant per centenars de persones