L'empresa L'Energètica assumeix el subministrament elèctric de gran part del sector sanitari públic gironí
Entre els beneficiaris hi ha l'hospital Josep Trueta i la majoria de centres d'atenció primària de la regió sanitària
L’Energètica ha iniciat l’any fent un salt operatiu amb la incorporació del sector sanitari a la seva cartera de serveis. Des de l’1 de gener, l’empresa pública catalana ha començat a subministrar energia a l’Institut Català de la Salut (ICS), que gestiona vuit hospitals de referència a Catalunya, i prop del 80% de l’atenció primària, així com a una àmplia relació d’entitats de l’àmbit de la salut. Aquesta incorporació suposa l’entrada de 592 nous punts de subministrament.
En la Regió Sanitària de Girona, l'ICS gestiona 27 equips d’atenció primària (un dels quals penitenciari), que presten els seus serveis a través de 34 centres d’atenció primària i 109 consultoris locals, i l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, el més important de la demarcació i de referència.
Per altra banda, L'Energètica també arriba a consorcis territorials com l'hospital de la Cerdanya, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i el Banc de Sang i Teixits.
Aquesta ampliació dels centres abastits comporta que L’Energètica passi a subministrar aproximadament 500 GWh anuals addicionals, una xifra que reflecteix l’elevat consum energètic dels equipaments hospitalaris, d’atenció primària i de recerca, que funcionen de manera ininterrompuda les 24 hores del dia.
Gairebé 5.000 punts de subministrament
Amb aquesta integració, l’empresa pública ja proveeix un total de 4.904 punts de subministrament de la Generalitat i del conjunt del sector públic, gestionant un volum global d’uns 1.250 GWh. Aquestes dades representen un increment del 67 % respecte a l’energia subministrada fins al tancament de l’any anterior.
