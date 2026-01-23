Les pluges reomplen el Clot d’Espolla i fan rajar el Salt de Martís
El temporal de llevant Harry deixa més de 170 metres cúbics a Banyoles i torna a omplir les surgències del Pla d’Usall
No és un fenomen nou, però sí d’aquells que no es poden veure cada dia. Les pluges d’aquesta setmana han tornat a activar el Clot d’Espolla i el Salt de Martís, dos espais intermitents del Pla de l’Estany que reapareixen quan el subsòl es recarrega d’aigua. El temporal de llevant Harry ha acumulat més de 170 mm a Banyoles i ha situat l’Estany de Banyoles fins als 37 cm per sobre la cota 0, el nivell més alt dels últims sis anys.
Aquest hivern ja havia passat: el passat Sant Esteve el Clot d’Espolla i el Salt de Martís ja tenien aigua. Ara, amb un nou episodi de pluges sostingudes, la imatge s’ha repetit i el paisatge del Pla de l’Estany ha canviat en pocs dies.
El context també ajuda a entendre per què Espolla i Martís tornen a aparèixer al mapa. Després d’anys d’extrema sequera a Catalunya, les reserves han fet un gir. Segons les dades disponibles, avui les conques internes se situen al voltant del 91%. I el territori ho fa visible: quan el Clot d’Espolla s’omple, vol dir que el sistema subterrani ha carregat.
El desencadenant immediat ha estat el temporal de llevant Harry, que es va donar per acabat dimarts passat a la tarda. A Banyoles s’han registrat 166,3 litres/m² segons Meteobanyoles i 173 mm a Puigpalter segons Meteocat. El meteoròleg banyolí Enric Estragués descriu l’episodi com una llevantada “de llibre”, amb pluja constant durant dies que ha anat omplint turons i camps de l’entorn.
Aquesta persistència s’ha notat a l’Estany de Banyoles. Estragués explica que el nivell va pujar més de 30 centímetres des de divendres de la setmana passada. L’Ajuntament havia obert comportes per deixar-lo 3 cm per sota la cota zero abans de l’episodi, però el llindar es va superar: dimarts a la tarda es va arribar als 37 cm per sobre la cota 0 (dades de Meteobanyoles), el màxim dels últims sis anys. L’últim desbordament més important, recorda, es va produir durant el temporal Glòria el 23 de gener del 2020, quan es va arribar als 57 cm per sobre la cota sero. Aquest cop, amb el desguàs pels recs i col·lectors, el nivell ja havia baixat: dimecres 21 de gener se situava a 18 cm per sobre la cota 0, sense incidents greus.
Un sistema subterrani que es fa visible
Els experts expliquen que l’aigua infiltrada que alimenta subterràniament l’Estany, quan hi ha molta afluència, busca altres sortides i activa un sistema que fa de sobreixidor natural. És llavors quan brollen surgències en diferents punts d’una planada d’uns 20 km² situada entre Banyoles, Porqueres, Serinyà, Esponellà i Fontcoberta, amb zones com els plans de Martís, Melianta, Espolla i Usall.
En alguns llocs l’aigua emergeix de manera irregular i en poca quantitat, coneguts com reixorts o ploraneres. En d’altres, surt amb força en punts concrets: són els bullidors, també anomenats rebullidors o sortidors. Després, el cabal desguassa per recs sovint acanalats històricament per evitar inundacions als camps. A la plana d’Usall, a més, les aigües es reparteixen entre la conca del Terri, a la conca del Ter, i la del Fluvià..
Les pluges han reactivat el Clot d’Espolla, una surgència intermitent que alimenta el Salt de Martís. En moments de màxima activitat, poden arribar a brollar uns 45 m³/h, que acaben desembocant al riu Fluvià. Quan el Clot és ple, l’aigua discorre pel rec d’Espolla i acaba fent-se notar a Martís, també intermitent.
El Salt de Martís salva un desnivell d’uns 80 metres en poca distància, i això explica la força amb què baixa quan està actiu. L’entorn és frondós i ombrívol, amb miradors i un itinerari amb escales i passeres de fusta. Quan hi ha aigua, també reapareix una fauna singular, com els Triops cancriformis, petits crustacis associats a aquests períodes d’inundació temporal que deixen ous viables fins a la propera inundació. Es recorda que la zona d’Espolla és un espai protegit i que el bany no hi és permès.
Més visites i precaucions
L’alcalde d’Esponellà, David Juan, assenyala que durant el 2025 es van constatar tres episodis en què l’aigua va brollar. També explica que el cabal del Fluvià va superar els 230 m³/s i els 3 metres d’alçada sense provocar incidències. Amb el fenomen activat, creix l’afluència de visitants, i l’alcalde demana que la gent hi vagi preparada amb protecció per l’aigua per evitar relliscades o accidents, que es respecti el dia a dia dels veïns i que es tinguin en compte les tanques que el consistori col·loca per evitar aparcaments no desitjats que poden bloquejar accessos habituals al municipi. A més tampoc es recomana el bany per la frça de l'aigua, que podria provocar ofegaments.
No és un fenomen nou, però el Pla de l’Estany recorda, per uns dies, que l’aigua també té camins ocults i que aquest espectacle només apareix quan les pluges hi tornen a donar pas.
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Localitzen el cos d’un home a l’interior del cotxe que ha arrossegat la riera a Palau-sator
- És oficial: les empreses hauran d’informar dels salaris que paguen d'aquesta manera
- Nou intent d'estafa a un veí de Girona amb el pagament de taxes fent-se passar per l'Ajuntament
- Pep Prieto: 'Em sento afortunat de no estar creixent en la Girona d’ara
- Les fotos de la inauguració de l'IKEA de Girona
- Suspenen tota la circulació de Rodalies a Catalunya després de dos descarrilaments