La recollida porta a porta a la Cerdanya incrementa un 242% la fracció orgànica
El nou sistema també ha reduït un 36% els residus no separats en només tres mesos
DdG
Després de tres mesos d’implantació del sistema de recollida porta a porta als municipis de Bellver de Cerdanya, Ger, Guils de Cerdanya, Llívia i Prats i Sansor, la recollida de fracció orgànica ha augmentat un 242%. Prop del 70% dels habitatges ja han rebut el material per al nou sistema, que també ha permès reduir un 36% el pes de la fracció resta.
La campanya d’implantació del nou sistema de recollida porta a porta va començar al setembre amb una sèrie d’accions informatives, incloent-hi xerrades i oficines municipals per facilitar la recollida del kit necessari. En aquest període, s’han atès 4.370 usuaris, una xifra que representa gairebé el 70% dels habitatges que han d’utilitzar el sistema. Des del Consell Comarcal de la Cerdanya es valora molt positivament la resposta ciutadana, que ha estat clau per a l’èxit de la implantació.
Les primeres dades de la nova recollida mostren resultats destacables. Entre octubre i desembre de 2024 es van recollir 18,67 tones de fracció orgànica, una xifra que es va multiplicar fins a gairebé 65 tones durant el mateix període de 2025, un augment del 242%. Aquest increment s’atribueix tant a la recollida domèstica com a la incorporació de la recollida comercial, especialment en establiments de restauració.
Reducció dels residus no separats
Els municipis que han implantat el sistema porta a porta també han aconseguit reduir la recollida de la fracció resta. Durant els tres mesos de recollida, la quantitat de residus no separats ha caigut un 36%, passant de 465 tones a 295 tones. A la resta de la comarca, que no ha adoptat aquest sistema, la recollida de fracció resta ha augmentat un 1,78% en comparació amb l’any anterior, amb un increment destacat el desembre de 2025.
El Consell Comarcal destaca la importància del sistema porta a porta per assolir els objectius europeus en matèria de reciclatge i reducció de residus. El president del Consell, Isidre Chia, ha subratllat que aquest canvi representa una aposta valenta per la sostenibilitat, mentre que el conseller de Medi Ambient, Josep Maria Isern, ha remarcat l’efectivitat del sistema per millorar la recollida selectiva i reduir la fracció resta.
Implantació de contenidors intel·ligents
Des del mes de desembre, també s’està implantant el sistema de contenidors intel·ligents en els municipis on no es recull la fracció orgànica i resta porta a porta. Malgrat les dificultats per assolir els percentatges de participació esperats, el Consell Comarcal segueix animant la població a recollir els clauers d’accés, disponibles a les oficines municipals i a la seu del Consell.
Aquest canvi de model, que combina sistemes de recollida porta a porta i contenidors intel·ligents, representa un pas important cap a una gestió més eficient i sostenible dels residus, amb l’objectiu de reduir costos futurs i preservar el territori de la Cerdanya.
