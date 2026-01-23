Ripoll debatrà una moció per mantenir l’Hospital de Campdevànol com a referència
Junts per Ripoll ha registrat la proposta i sosté que el nou mapa organitzatiu podria comportar una pèrdua d’activitat i de pes assistencial del centre
Junts per Ripoll ha registrat una moció que es debatrà al ple ordinari de l’Ajuntament de Ripoll del dimarts 27 de gener per defensar el futur de l’Hospital de Campdevànol i el seu paper com a hospital de referència del Ripollès. El grup vincula la iniciativa al desplegament del nou model d’Àrees Integrades de Salut (AIS) impulsat pel departament de Salut.
El partit sosté que el nou mapa organitzatiu podria comportar una pèrdua d’activitat i de pes assistencial del centre. En concret, apunta que els CAP de Sant Joan de les Abadesses i Camprodon podrien deixar de tenir Campdevànol com a hospital de referència principal i passar a dependre, en primer nivell, de l’Hospital Comarcal de la Garrotxa i, en segon nivell, de l’Hospital Trueta de Girona.
Un debat intens
El debat sobre aquesta reordenació ha guanyat intensitat les últimes setmanes al Ripollès. Camprodon i Sant Joan de les Abadesses han plantejat canvis en l’encaix territorial i els fluxos sanitaris, i la direcció de l’Hospital de Campdevànol ha advertit que aquest moviment podria tenir un impacte rellevant en la sostenibilitat del centre.
Junts per Ripoll afirma que el canvi pot afectar la continuïtat assistencial i la proximitat del servei, i que també pot tenir conseqüències sobre l’equitat territorial, la viabilitat econòmica i organitzativa de l’hospital i la capacitat de captar i retenir professionals. El portaveu del grup, Ferran Raigón, assegura que “l’Hospital de Campdevànol és un equipament essencial” i que “qualsevol decisió que en pugui afeblir el paper comarcal o posar en risc el seu futur és inacceptable”, i afegeix que “els ajuntaments no poden restar al marge” de decisions que afecten la sanitat.
La moció reafirma el suport institucional de l’Ajuntament de Ripoll a Campdevànol com a hospital de referència del Ripollès i demana al departament de Salut que garanteixi que la implantació del model AIS no suposarà cap retrocés en la cartera de serveis ni en el volum d’activitat del centre. També reclama un estudi d’impacte específic i que qualsevol modificació es faci amb participació i consens del territori, amb els ajuntaments, el Consell Comarcal, la direcció i el Patronat de l’hospital i els professionals sanitaris.
El model d’Àrees Integrades de Salut és una reforma que el departament de Salut ha presentat per integrar dispositius d’un territori sota una governança compartida, amb proves pilot previstes a principis de 2026.
La iniciativa de Ripoll, segons Junts, dona continuïtat a les accions del partit al Parlament. Els diputats Jordi Munell i Jordi Fàbrega han registrat preguntes al Govern i han demanat la compareixença de la gerent i de la presidenta del Patronat de l’Hospital de Campdevànol per aclarir l’impacte real del nou model.
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Nou intent d'estafa a un veí de Girona amb el pagament de taxes fent-se passar per l'Ajuntament
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- La segona millor pizza de Catalunya és a Blanes
- El gran ensurt de la seva vida: una dona es desperta amb una serp de més de dos metres al llit
- El Pare Pelegrí fa el camí de tornada cap a Tossa acompanyant per centenars de persones
- Tanca Formaticum, el restaurant de Girona especialitzat en la cuina del formatge
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència