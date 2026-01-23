Rodalies restableix progressivament el servei a totes les línies després de dos dies d’aturada
El servei de rodalia de Girona funciona sense incidències
Renfe recupera la circulació de trens un cop fetes les comprovacions de seguretat
Rodalies restableix progressivament des d'aquest divendres a primera hora del matí el servei de trens a totes les línies, segons ha confirmat Renfe. Els trens tornen a circular, doncs, després de dos dies d’aturada i de l’acord a què van arribar dijous Govern, Renfe, Adif i maquinistes sobre les condicions per poder restablir progressivament el servei de Rodalies. Durant tota la nit, s'han completat les comprovacions de seguretat de la infraestructura a tota la xarxa amb trens amb un maquinista, un representant d'Adif i un altre de Renfe. Un cop acabat aquest procés, s'ha reprès el servei a les línies de Rodalies. De fet, al vespre ja es van activar dos trens a l’R2 Nord, un de Sants a l’Aeroport, i un altre de l’Aeroport a Granollers.
Segons informa Rodalies, la circulació de trens s’ha restablert sense incidències a línies com l’R2, l’R2 Sud, l’R2 Nord, l’R3 i l’R8. En el cas de l’R1 i l’R3 en el tram entre Martorell Central i l’Hospitalet de Llobregat, però, hi ha una reducció de l’oferta a dos trens per hora i sentit, amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Pel que fa l’R3, entre l’Hospitalet de Llobregat i la Garriga, i l’R7, es mantenen sense servei per afectacions programades fins al maig del 2026.
Pel que fa als regionals, les línies R11, R13, R14, R16 i R17 funcionen sense incidències, mentre que l’R15 ho fa amb servei alternatiu per carretera entre Reus i Riba-Roja. Els trens circulen per les línies RT1 i RT2 del servei de rodalia de Tarragona sense incidències.
A Lleida, l’RL4 registra demores que poden superar els 30 minuts de mitjana, mentre que l’RL3 no té incidències. Finalment, al servei de rodalia de Girona, la circulació a l’RG1 funciona sense incidències.
Així, Rodalies remarca que la recuperació del servei serà progressiva i recomana l’ús de mitjans de transports alternatius i planificar el viatge.
En declaracions als mitjans aquest dijous al vespre, el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, no descartava que al matí d’aquest divendres hi pugui haver incidències en alguns punts després de dos dies sense servei, però va assegurar que l'objectiu és que Rodalies funcioni amb la “major normalitat possible” i que s’estava treballant perquè les incidències siguin mínimes.
L’acord entre Govern, Renfe, Adif i maquinistes incloïa la revisió de les 13 línies de Rodalies amb 13 equips diferents, incloent-hi un representant del sindicat Semaf. Un cop completat aquest procés, el servei s’ha restablert a totes les línies després de dos dies amb el servei aturat des de l’accident a Gelida i després que aquest dijous no tornessin a circular trens, com el Govern havia anunciat, perquè només sis maquinistes d’una plantilla de 140 estaven disposats a treballar.
100 autobusos més
Segons va informar la Generalitat, aquest divendres s’afegeixen 100 autobusos més als transports alternatius, amb reforços a comarques com el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Oriental i Occidental, així com a Tarragona, Terres de l’Ebre o Girona.
Els reforços als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) també es mantenen, després que aquest dijous s'hagin incrementat un 32% els usuaris a la línia del Vallès i un 53% la de Martorell.
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Nou intent d'estafa a un veí de Girona amb el pagament de taxes fent-se passar per l'Ajuntament
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- La segona millor pizza de Catalunya és a Blanes
- El gran ensurt de la seva vida: una dona es desperta amb una serp de més de dos metres al llit
- El Pare Pelegrí fa el camí de tornada cap a Tossa acompanyant per centenars de persones
- És oficial: les empreses hauran d’informar dels salaris que paguen d'aquesta manera
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència