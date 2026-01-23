Vallter obre després del temporal Harry amb importants gruixos de neu: "Tenim la temporada assegurada"
Des del temporal Gloria de fa sis anys que no es veien uns gruixos tan importants a Vallter
L'estació ripollesa de Vallter ha obert aquest divendres amb molta afluència de visitants i després de tancar pel temporal Harry. La llevantada els ha deixat gruixos de més d'1,5 metres i una neu pols de qualitat. "Tenim la neu i la temporada assegurada", ha explicat a l'ACN la seva responsable del departament comercial, Carol Torres, que remarca les condicions "excepcionals" per aquesta època de l'any. Amb aquesta acumulació de neu, a més, demanen màxima prudència i, en cap cas, no sortir de pistes pel risc d'allaus. Estan al nivell 3 d'un màxim de 5. "A sota la neu hi ha pedres i rocs que no es veuen i amb les pendents, poden agafar grans velocitats i tenir accidents", ha alertat. La previsió és que aquest cap de setmana torni a nevar.
Des del temporal Gloria de fa sis anys que no es veien uns gruixos tan importants a Vallter. Aquest divendres, a més, l'estació ha rebut una afluència important de visitants que han gaudit d'un dia d'esquí amb sol i vent. "Està essent una temporada boníssima", assegura la responsable del departament comercial, Carol Torres, que recorda que acostumen a tenir llevantades més cap al febrer i març.
Enguany, n'han tingut una per Nadal i aquesta setmana el temporal Harry i la previsió és que aquest cap de setmana torni a nevar. Calculen que des que van obrir el desembre han caigut uns 4 metres. Ara, amb més d'1,5 m amb neu pols estan a "ple rendiment". Això ha fet augmentar l'afluència de visitants entre setmana. "Tenim molta feina", remarca la responsable comercial.
Entre els visitants hi havia Pau Panyella, de Tona (Osona), un habitual a l'estació. "Havíem vingut per Nadal, però ara déu ni do, hi ha un bon pastís", explica. "És un gust poder venir", afegeix.
Seguiment diari del risc d'allaus
Aquesta setmana el risc d'allau era de 4 d'un màxim de 5 pels gruixos acumulats. "Som una estació petita, tenim zones com Morens i Xemaneies, molt propenses a les allaus, i si cauen, arriben a pista (...) i s'ha de tancar tota l'estació". Per això, remarca, es fa un seguiment diari amb l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya que fan les cates i proves per determinar com està el mantell de neu.
Actualment, es recomana no fer cap tipus d'activitat fora de pista, ni alpinisme ni esquí, perquè el terreny no és segur. Segons el director de l'empresa Guies Nord Sud, Jaume Vila, "ens trobem que la gent que ve pel seu compte no ve preparada, sense informació del lloc on van ni material de seguretat que fan falta". També alerta que són activitats a alta muntanya on cal estar "molt concentrats" i estar "molt preparats psicològicament i tècnicament". I denuncia que, amb les xarxes socials, hi ha algunes persones que s'endinsen de forma perillosa pel simple fet de fer-se la fotografia i penjar-la. Segons Vila, des de Nadal que hi ha hagut tres allaus fora de pista causades per visitants que, per sort, no han pres mal, i fa una crida a la responsabilitat. "Calma i consciència", remarca.
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Nou intent d'estafa a un veí de Girona amb el pagament de taxes fent-se passar per l'Ajuntament
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- La segona millor pizza de Catalunya és a Blanes
- Tanca Formaticum, el restaurant de Girona especialitzat en la cuina del formatge
- El gran ensurt de la seva vida: una dona es desperta amb una serp de més de dos metres al llit
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- El Pare Pelegrí fa el camí de tornada cap a Tossa acompanyant per centenars de persones