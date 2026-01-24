Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El servei de Rodalies torna a mig gas i amb incertesa

La decisió arriba després d'un nou despreniment de terres a l'R1 entre Maçanet de la Selva i Blanes

Punt de la línia R1 de Rodalies entre Maçanet-Massanes i Blanes interromput per una esllevissada. / ACN

El servei de Rodalies tornarà a estar suspès a Catalunya aquest dissabte, després que Renfe i Adif hagin comunicat al Govern la seva «incapacitat» d’operar la xarxa, segons ha informat el departament de Territori de la Generalitat. Tot i aquesta comunicació oficial, a primera hora d'aquest matí, alguns trens estan operant a la xarxa ferroviària catalana amb trens sortint des de l'estació de Sants.

La decisió s’ha pres després d’una reunió de més de vuit hores que s’ha celebrat al departament de Territori i en la qual han participat els consellers de Presidència, Territori i Interior, Albert Dalmau, Sílvia Paneque i Núria Parlon, respectivament, juntament amb responsables de Renfe, Adif, Protecció Civil, el Servei Català de Trànsit, els Mossos d’Esquadra i l’Institut Cartogràfic, entre altres organismes, per abordar la crisi de Rodalies.

Passades les tres de la matinada, la conselleria de Territori ha informat que Catalunya tornarà a estar sense servei de Rodalies des d’aquest dissabte, com ja va passar dimecres i dijous arran de l’accident mortal de Gelida. «Renfe i Adif ens han comunicat la incapacitat d’operar el servei ordinari de trens de Rodalies i mercaderies a tota la xarxa ferroviària», ha assenyalat el Govern, que mantindrà els serveis alternatius per carretera per garantir la mobilitat dels viatgers.

Totes les parts presents a la reunió, que havia començat a les set de la tarda, s’han emplaçat a una nova trobada que tindrà lloc aquest dissabte a les nou del matí a la seu de Territori «per buscar solucions que permetin reprendre el servei tan aviat com sigui possible».

Despreniment entre Maçanet i Blanes

La reunió de seguiment al Departament de Territori ha arrencat minuts després que Semaf hagi enviat un comunicat on considera "intolerable" el despreniment d'aquest divendres a l'R1 entre Maçanet de la Selva i Blanes, que s'ha produït el dia que s'ha reprès Rodalies després de gairebé 48 hores d'aturada per l'accident mortal a Gelida. El sindicat reclama "mesures urgents" i diu que Renfe estudia paralitzar el servei en els punts de totes les línies on tinguin identificats possibles riscos d'esllavissada.

Sobre l'esllavissada d'aquest divendres a la tarda a l'R1 entre Maçanet i Blanes, expliquen que no era un punt que tinguessin identificat després de totes les exploracions fetes aquesta setmana. Per aquest motiu han decidit convocar una nova trobada presencial -en principi havia de ser telemàtica- per fer seguiment de tota la situació.

