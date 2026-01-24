Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rodaliessala de concerts GironaAsprillaObramat Saltagenda GironaJulio Iglesias
instagramlinkedin

Protecció Civil envia un ES-Alert al Ripollès i la Cerdanya per demanar la restricció de la mobilitat per nevades

L’alerta també s’ha enviat al Solsonès, Moianès i Berguedà

Das, a la Cerdanya.

Das, a la Cerdanya. / ACN

ACN

ACN

Girona

Protecció Civil ha enviat un ES-Alert a cinc comarques per demanar que es restringeixi la mobilitat per les nevades a la zona. En concret, s’ha enviat l’alerta als mòbils al Solsonès, Moianès, Berguedà, Cerdanya i Ripollès. Protecció Civil avisa que es mantindran les nevades en aquestes comarques durant aquest dissabte, i per això demana limitar la mobilitat, evitar desplaçaments innecessaris, equipar el vehicle i consultar l’estat de les carreteres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
  2. Tanca Formaticum, el restaurant de Girona especialitzat en la cuina del formatge
  3. Polèmica a Girona: queixes per una furgoneta del Banc de Sang aparcada en places per a persones amb mobilitat reduïda
  4. SOS Costa Brava atribueix els despreniments a Llançà a la construcció en 'llocs impossibles
  5. L’Exèrcit busca 71 soldats professionals per al regiment de Sant Climent Sescebes
  6. Interior multa amb 300 euros el portaveu dels antimonàrquics de Girona per la protesta contra els Reis a Sant Martí Vell
  7. Enxampen dues dones mentre carregaven al cotxe productes robats de dues botigues d’Olot per valor de 800 euros
  8. Projecten una sala de concerts al carrer Emili Grahit de Girona

Protecció Civil envia un ES-Alert al Ripollès i la Cerdanya per demanar la restricció de la mobilitat per nevades

Protecció Civil envia un ES-Alert al Ripollès i la Cerdanya per demanar la restricció de la mobilitat per nevades

El ministre de Transports constata que Rodalies està “seriosament afectat” per la gran “destrossa meteorològica”

El ministre de Transports constata que Rodalies està “seriosament afectat” per la gran “destrossa meteorològica”

Aquest és el poble d'Espanya amb poc més de 400 habitants: ideal pels nòmades digitals

Aquest és el poble d'Espanya amb poc més de 400 habitants: ideal pels nòmades digitals

Detinguts dos narcotraficants a Vilafant amb 216 quilos de cocaïna valorats en gairebé sis milions d'euros

Detinguts dos narcotraficants a Vilafant amb 216 quilos de cocaïna valorats en gairebé sis milions d'euros

Quin hauria de ser el teu sou segons el teu lloc de feina? Consulta'l a la calculadora salarial

Quin hauria de ser el teu sou segons el teu lloc de feina? Consulta'l a la calculadora salarial

La Generalitat demana a Renfe la gratuïtat del servei fins que s'acabin les incidències

La Generalitat demana a Renfe la gratuïtat del servei fins que s'acabin les incidències

Girona tira endavant els canvis urbanístics per a la reforma de plaça Espanya

Girona tira endavant els canvis urbanístics per a la reforma de plaça Espanya

Fes-te una foto amb aquesta torre de llibres i seràs trending tòpic a les xarxes socials

Fes-te una foto amb aquesta torre de llibres i seràs trending tòpic a les xarxes socials
Tracking Pixel Contents