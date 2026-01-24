Protecció Civil envia un ES-Alert al Ripollès i la Cerdanya per demanar la restricció de la mobilitat per nevades
L’alerta també s’ha enviat al Solsonès, Moianès i Berguedà
Protecció Civil ha enviat un ES-Alert a cinc comarques per demanar que es restringeixi la mobilitat per les nevades a la zona. En concret, s’ha enviat l’alerta als mòbils al Solsonès, Moianès, Berguedà, Cerdanya i Ripollès. Protecció Civil avisa que es mantindran les nevades en aquestes comarques durant aquest dissabte, i per això demana limitar la mobilitat, evitar desplaçaments innecessaris, equipar el vehicle i consultar l’estat de les carreteres.
