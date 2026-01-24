Rescaten tres excursionistes a Setcases que no podien avançar per la neu i el torb
Els Bombers els localitzen amb fred però en bon estat de salut
Els Bombershan rescatat aquest dissabte a la tarda un grup de tres excursionistes que s'havien quedat atrapats per la forta nevada a la zona de la Creu de la Baidana, a Setcases.
Han alertat el 112 cap a dos quarts de tres de la tarda, indicant que estaven bloquejats per la neu i el torb i no podien avançar. Els Bombers, que han acumulat diversos serveis a causa de les nevades, sobretot al Ripollès i la Cerdanya, han activat tres dotacions. Equipats amb esquís, han iniciat la recerca i han localitzat els excursionistes, que s’han trobat sans i estalvis, tot i que una mica afectats pel fred. No han necessitat atenció mèdica.
Finalment, els han acompanyat a peu fins al seu vehicle, segons han informat fonts del cos d'emergències.
