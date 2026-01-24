Els usuaris de l'estació Maçanet-Massanes lamenten la poca informació sobre el tram tallat
Els trens han circulat excepte entre Blanes i Maçanet, on s'ofereix transport per carretera
Matí poc habitual a l'estació de Maçanet-Massanes. Els trens de la línia R11, que connecta Girona amb Barcelona passant per l'interior, han circulat amb normalitat. En canvi, el servei de l'R1, que passa per la costa, està interromput entre Blanes i Maçanet-Massanes a causa del despreniment de divendres a la tarda, un tram que Renfe cobreix amb transport alternatiu per carretera. Els pocs usuaris que han fet el trajecte aquest matí s'ho han pres amb resignació i han lamentat la poca informació. "No m'ho han explicat ni sortint de Figueres ni a través de l'aplicació. Me n'he assabentat aquí", explica a l'ACN en Felipe. Una situació similar ha viscut en Ferran a Blanes: "A la feina m'havien dit que els trens ja funcionaven".
Els trens de la línia R11 han mantingut el servei, amb dos combois per hora i sentit. En canvi, el tall del tram de l'R1 entre Blanes i Maçanet-Massanes ha alterat els desplaçaments habituals dels usuaris de la línia de costa, que s'han vist obligats a fer aquest recorregut amb autobús. La interrupció del servei es deu al despreniment de terra la via de divendres a la tarda, un incident que ha obligat a extremar els controls de seguretat en aquest tram.
Els pocs passatgers que han fet el trajecte aquest matí de dissabte han criticat la manca d'informació prèvia. És el cas d'en Felipe, que assegura que no ha rebut cap avís ni a l'estació d'origen ni a través de l'aplicació. "Me n'he assabentat quan he arribat aquí", explica. Abans d'agafar el bus que el portarà fins a Blanes, detalla que viatja de Figueres a Mataró a veure uns amics i que, com que no té pressa, s'ho pren amb resignació. "Avui no m'importa tant. Si hagués hagut d'anar a la universitat, m'hauria molestat més", assegura.
Una situació similar ha viscut en Ferran, que s'ha trobat amb el tall en arribar a l'estació de Blanes. "A la feina m'havien dit que els trens ja funcionaven", explica, sorprès pel dispositiu de transport alternatiu. El seu objectiu és arribar a Santa Coloma de Farners, on va a visitar la família. "Per tornar hauré de fer el mateix", assegura, resignat.
A l'estació de Maçanet-Massanes també hi havia en Dimas, veí de Roses i treballador a Mataró. Divendres era a Badalona i, quan tornava cap a casa, el tall de la línia li va impedir continuar el trajecte. Assegura que ha dormit a Blanes, a casa d'uns amics, i que aquest matí ha passat una estona a l'estació abans de poder reprendre el viatge cap a casa, on admet que "ja té ganes d'arribar".
Malgrat les molèsties, els pocs usuaris presents han afrontat la situació amb resignació, tot i reclamar una millor comunicació en casos d'incidències a la xarxa ferroviària.
