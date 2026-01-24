Diversos vehicles queden atrapats per la neu entre la Molina i Castellar de N'Hug
Hi ha fins a una cinquantena de carreteres afectades per la nevada a Catalunya
La situació viària a la Cerdanya és complicada per les nevades, especialment a la carretera -rural que uneix amb la GI-604- que uneix la Molina amb Castellar de N'Hug, on diversos vehicles han quedat atrapats. Els Bombers han trobat tantes acumulacions de neu que també han quedat encallats. Per poder ajudar, s'han desplaçat fins a la zona cinc dotacions amb tasques de suport i salvament de persones atrapades, així com per alliberar la carretera de vehicles i facilitar el pas als serveis d’emergència i llevaneus.
Tot i que els Bombers van intentar desplaçar un helicòpter, no han pogut arribar a la zona a causa del torb. Finalment, van enviar personal dels GRAE a Talló amb esquís per accedir per terra. Es desconeix quants vehicles estan atrapats a la neu, i els efectius segueixen buscant rutes alternatives per arribar a la zona. A més, també s’han quedat atrapats vehicles a la BV-4031 entre Toses i Castellar de N’Hug.
Incidències viàries
Pel que fa a les incidències viàries, aquest temporal ha afectat una cinquantena de carreteres a Catalunya, tot i que les incidències comencen a disminuir. Actualment, hi ha quatre vies tallades: la T-700 entre Prades i Vilanova de Prades, la TV-7004 entre Ulldemolins i Vallclara, i la TV-7005 a Vilanova de Prades. A més, són necessàries cadenes a diverses carreteres de la demarcació de Lleida, com la C-28 al Port de la Bonaigua, la N-260 al Port del Cantó, la C-147 a Esterri d’Àneu, la N-141 a Bossòst, i la C-462 a Olius, entre altres.
