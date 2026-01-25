El Defensor del Pacient atén a Girona el nombre de denúncies més alt en quatre anys
Les llistes d'espera continuen sent la primera causa de les queixes, seguida de serveis hospitalaris com les urgències, la cirurgia general, traumatologia i ginecologia i obstetrícia
L’associació Defensor del Pacient, que treballa a favor dels drets dels usuaris de la sanitat, va atendre durant el 2025 un total de 68 denúncies a les comarques gironines, la xifra més elevada dels últims quatre anys. El volum de casos suposa un nou repunt després de la davallada registrada el 2023 i consolida la tendència a l’alça observada en els darrers exercicis.
L’any anterior, el 2024, l’entitat havia gestionat una seixantena de casos, un 25% més que el 2023. Si es posa en perspectiva, el nombre de denúncies del 2025 s’apropa a les xifres del 2022, amb 66 casos, i del 2021, quan se’n van registrar 72, tot i que encara queda lluny dels màxims assolits el 2016, amb 106 denúncies contra centres hospitalaris gironins.
El repunt a Girona s’emmarca en un increment generalitzat de les reclamacions a Catalunya. Segons la memòria del Defensor del Pacient, al conjunt del territori es van registrar 2.059 casos, fet que suposa un augment de 276 denúncies respecte a l’any anterior, és a dir, una pujada superior al 13%. D’aquests casos, 71 corresponen a defuncions. Tot i que la xifra global se situa en la mitjana del recompte històric de l’entitat a Catalunya, el Defensor del Pacient assenyala que és una de les comunitats on més s’han incrementat les presumptes negligències en l’últim any.
Per demarcacions, Barcelona concentra la major part de les denúncies, amb 1.731 casos, seguida de Tarragona, amb 211. Girona i Lleida se situen per sota del centenar, amb 68 i 49 casos respectivament. A nivell hospitalari, els centres més denunciats a Catalunya han estat l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital Sant Joan de Déu, l’Hospital Germans Trias i Pujol i l’Hospital Universitari Parc Taulí.
Principals reclamacions
Pel que fa al tipus de reclamacions, les principals queixes dels usuaris continuen relacionades amb les llistes d’espera, les urgències i diverses especialitats com la cirurgia general, la traumatologia i la ginecologia i obstetrícia. L’entitat apunta que aquests àmbits concentren bona part del malestar dels pacients davant els retards, la manca d’atenció continuada i la saturació dels serveis.
En aquest sentit, el Defensor del Pacient alerta que Catalunya es troba en una “situació límit” a nivell sanitari, marcada per la falta de personal, el col·lapse crònic de les urgències i un gasto sanitari per habitant que considera insuficient. Un dels principals focus de preocupació és la llista d’espera quirúrgica, que l’entitat qualifica de “marca de la casa” i que situa Catalunya, juntament amb Andalusia, entre les comunitats amb pitjors indicadors. En el moment de publicació de la memòria, hi havia 202.114 pacients pendents d’una intervenció quirúrgica, amb una demora mitjana que s’ha incrementat fins als 148 dies, 11 dies més que l’any anterior. Segons les dades disponibles, un de cada tres pacients acumula més de sis mesos esperant per ser operat.
Els majors retards es concentren en especialitats com la traumatologia —especialment en intervencions de pròtesis de maluc i genoll—, la cirurgia plàstica i la neurocirurgia. Aquesta situació, segons l’associació, està estretament relacionada amb la manca de professionals sanitaris. Sense anar més lluny, calcula que serien necessaris uns 500 metges de família per garantir una cobertura adequada als CAP d’arreu de Catalunya.
Aquesta manca de personal als centres d’atenció primària provoca, segons el Defensor del Pacient, que molts usuaris acabin acudint als serveis d’urgències, fet que agreuja encara més el col·lapse d’aquests dispositius. De fet, un informe de l’Organització de Consumidors assenyala que els pacients que acudeixen a urgències a Barcelona esperen, de mitjana, més d’una hora per ser atesos.
L’entitat conclou que el creixement demogràfic i els recents ajustos pressupostaris han contribuït a una situació de saturació dels hospitals catalans i insisteix que la solució passa per un augment de la inversió en el sistema sanitari públic.
Subscriu-te per seguir llegint
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- Tanca Formaticum, el restaurant de Girona especialitzat en la cuina del formatge
- Enxampen dues dones mentre carregaven al cotxe productes robats de dues botigues d’Olot per valor de 800 euros
- Polèmica a Girona: queixes per una furgoneta del Banc de Sang aparcada en places per a persones amb mobilitat reduïda
- SOS Costa Brava atribueix els despreniments a Llançà a la construcció en 'llocs impossibles
- L’Exèrcit busca 71 soldats professionals per al regiment de Sant Climent Sescebes
- Interior multa amb 300 euros el portaveu dels antimonàrquics de Girona per la protesta contra els Reis a Sant Martí Vell
- El nen que va idear el fitxatge de Ter Stegen pel Girona abans que ningú l’imaginés