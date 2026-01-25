Un dia més sense Rodalies, un bitllet més d'AVE: "La gent prefereix gastar-se els diners que no pas no arribar"
Davant la suspensió del servei ferroviari, els viatgers que surten de l'estació de Girona recorren als busos o als trens d'alta velocitat i molts compren els bitllets amb dies d'antelació per assegurar-se la plaça
"És un trajecte que no he fet mai, si no ho conec, com ho faig?". L'estació de tren de Girona està gairebé buida, amb una calma poc usual per ser un diumenge al migdia. Amb prou feines hi ha usuaris a les cadires que s'estenen al llarg del vestíbul, tampoc es veuen gaire taules plenes als bars ni cua per entrar als lavabos. Només destaquen armilles grogues preparades per respondre dubtes als qui van més perduts, passatgers comprant bitllets a les taquilles de Renfe i maletes de rodes reposant al costat de cares esgotades i poc receptives.
Juana de Dios Colindre ha de ser avui a les vuit del vespre a Sant Andreu de Llavaneres, on treballa. A prop, a Mataró, hi treballa Carla Vázquez, amiga seva que comença més o menys a la mateixa hora. Acostumen a anar juntes a la feina amb Rodalies, primer des de Girona a Maçanet, i després un segon tren fins a Mataró. Avui serà impossible fer aquest trajecte, és per això que s'han acostat a l'estació d'autobusos de Girona per veure si troben una alternativa per carretera.
Saben que hi ha un bus que les pot deixar a Maçanet, però la segona part del trajecte és una incògnita de moment: "No sabem si des de l'estació de Maçanet podrem agafar un altre bus per arribar a Mataró o si no hi haurà res". Els han informat que hi ha una opció: anar fins a Barcelona (amb AVE o bus) i després agafar un altre bus fins a Mataró, però és un trajecte desconegut per elles: "No l'he fet mai". S'acosten al punt d'informació a la recerca d'algú que pugui atendre-les i proporcionar-los una solució.
Mentre totes les pantalles de l'estació de Rodalies de Girona estan plenes de lletres vermelles que informen d'un servei suspès, els busos van ampliant el seu servei per adaptar-se a la situació, sobretot en els que es dirigeixen a Barcelona, una de les destinacions més concorregudes. "Normalment, els diumenges només hi ha dos autobusos cap a Barcelona: el de les 8:45 h i el de les 15:30 h, però avui n'hem afegit un a les 9 h, un altre les 14:30 h i un tercer a les 17 h, horaris operatius només entre setmana", explica Antonio Sola, treballador del punt d'informació de l'estació d'autobusos de Girona. Un altre trajecte molt concorregut que ha requerit busos de reforç és el que enllaça Girona i Figueres.
No és el primer dia caòtic a Rodalies, ja porten una setmana amb alts i baixos dels últims accidents. Diversos treballadors asseguren que el primer dia sí que hi havia gent que estava més nerviosa i perduda, però darrerament és una actitud que s'ha anat diluint, ja que hi ha "reforços per cobrir les necessitats dels usuaris" i els passatgers ja no se sorprenen amb les alteracions en el servei. A més a més, des dels punts d'informació tant visuals com sonors, Renfe Rodalies fa intervencions per avisar als usuaris de l'estat del servei.
Alguns viatgers fan un cas estricte i prudent a l'avís i s'acosten a comprar un bitllet d'AVE amb més de tres dies d'antelació per assegurar-se que tenen plaça. És el cas de la Núria i la Francina, que expliquen que elles agafen el tren d'alta velocitat almenys un cop cada setmana, i que solen adquirir el bitllet un o dos dies abans, aquesta vegada no es volen arriscar tant: "Hem vingut avui perquè com que Rodalies no funciona, sabem que l'AVE estarà més ple i ens assegurem que si va, tenim seient".
El primer dia d'alteracions a Rodalies els passatgers van poder entrar a l'AVE amb els bitllets de mitja distància o fins i tot gratuït, però ara ja no. Un bitllet des de Girona fins a Barcelona en tren d'alta velocitat oscil·la entre els 9,15 € fins als 52,50 €, depenent de l'horari en què s'agafi i la seva demanda. Tot i això, "la gent encara que li costi diners, prefereix gastar-se els diners que no pas jugar-se-la i no arribar", sentencien les dues dones amb el seus bitllets a la mà.
L'estació de Rodalies de Girona (i tota la xarxa de Catalunya) està sense servei des de dissabte al migdia. Ni els mitja distància ni els regionals, només funcionen els trens d'alta velocitat. Aquestes afectacions són fruit de la pressió dels treballadors del servei ferroviari: "El sindicat Semaf va demanar a la Generalitat que comuniqués als centres de gestions de Rodalies que no apareguessin als trens fins que s'asseguressin al 100% l'estat de les vies", segons explica un treballador de Serveo, empresa gestionadora dels trens.
De cara a la tardan de diumenge, tot apunta que el trànsit per les andanes dels trens d'alta velocitat serà molt concorregut: "L'operació tornada d'estudiants a la tarda serà el més complicat, però durant el matí ha anat funcionant tot bé", així ho assegura un dels membres del personal de Renfe de l'estació de Girona.
