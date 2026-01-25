Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les conques internes arriben al 91% després de les nombroses pluges i nevades

Darnius Boadella arriba al 95% de la seva capacitat i Sau al 90%, mentre el cabal del riu Llobregat de la Muga obliga a tallar la carretera C-252 a Peralada

El Pantà de Susqueda va començar l'any al 97% de la seva capacitat i actualment es troba al 94%

El Pantà de Susqueda va començar l'any al 97% de la seva capacitat i actualment es troba al 94% / David Aparicio

Redacció

La neu i les pluges dels darrers dies han deixat els embassaments catalans prop de la seva capacitat màxima. Les conques internes de Catalunya es troben aquest diumenge al 91%, una xifra que fa just un any era tan sols del 33%. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha informat que els pantans compten amb gairebé 400 hectòmetres cúbics més d'aigua en comparació amb el 2025.

Darnius Boadella es troba al 95% (l'any passat estava al 17%), el de Sau està ple fins al 90% (fa un any era sols un 8,40%), en el cas de Susqueda el canvi no és tan brusc, però també sorprèn: actualment es troba al 94% (el 2025 omplia el 41%). Pel que fa al de la Baells, les xifres són similars: es troba al 90% (fa just un any estava al 57%) i el menys ple, però igualment amb una gran quantitat d'aigua, és el de La Llosa del Cavall, que està al 89% (i l'any passat es trobava al 38%).

Els rius de Girona, amb més cabal que mai

L'ACA ha informat que dissabte a la nit el cabal del riu Llobregat de la Muga a l'estació de Peralada va arribar als 116 metres cúbics per segon. Malgrat que fos una xifra considerada perillosa, durant el matí de diumenge ja s'ha anat normalitzant la situació. Ara bé, el Servei Català de Trànsit ha hagut de tallar la carretera C-252 en el seu pas per Peralada degut a les crescudes de rius i rieres. Un altre cabal destacable és el de la riera de la Gotarra, a Campllong, que va arribar a un llindar d'alerta de 21 metres cúbics per segon, una situació que també ha millorat amb el pas de les hores.

Durant la nit, els Bombers de la Generalitat han rebut una cinquantena d'avisos per incidències causades per caigudes d'arbres i branques i per sanejar façanes d'edificis, cap d'elles greu, segons Protecció Civil.

