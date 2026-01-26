El tap judicial creix a Girona: gairebé 75.000 assumptes pendents
Tot i ingressar menys assumptes que el 2024, els jutjats acumulen un 5,5% més de bossa el tercer trimestre de 2025
El col·lapse als jutjats de la província de Girona no afluixa i segueix arrossegant una tendència que dura de fa anys. El tercer trimestre del 2025 consolida una tendència que alenteix la justícia: instruccions que s’allarguen, judicis que triguen a assenyalar-se, sentències que arriben tard i una execució que, sovint, queda com l’últim tap. Un exemple d’aquesta situació el recent arxivament del Cas Manga per presumpta corrupció a la comarca de la Selva. La causa tenia una cinquantena d’investigats i va suposar la dimissió de l’aleshores president del Consell Comarcal. El jutjat d’instrucció 3 de Santa Coloma de Farners l’ha arxivat tretze anys després perquè «s’ha superat amb escreix» el temps d’instrucció i ha dictat el sobreseïment del cas.
Les dades que difon el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) del tercer trimestre del 2025 mostren clarament la situació que viu la justícia a les comarques gironines. Entre juliol i setembre, els 65 òrgans judicials gironins van ingressar 26.040 assumptes, una xifra un 9,3% inferior a la del mateix trimestre del 2024 (28.722). Semblaria una bona notícia, però el problema és el que queda a final de període: els jutjats van tancar el trimestre amb 74.905 assumptes pendents de tramitar, 3.891 més que l’any passat (71.014), és a dir, un 5,5% d’augment.
Aquesta és la tònica general, els jutjats gironins tenen cada vegada més assumptes en aquesta bossa i menys capacitat de resoldre’ls. El tercer trimestre del 2025 es van resoldre 26.805 assumptes, pràcticament el mateix que el 2024 (27.011, un -0,8%). Però s’hi treballa amb una càrrega acumulada tan elevada que qualsevol descens puntual fa que la pendència (divisió entre els casos pendents de tramitar al final del període i els que s’han resolt) creixi, en aquest cas va ser un 5,5%.
La jurisdicció penal és la més saturada i que explica en bona part perquè hi ha aquest increment general de la pendència.
En un any, els procediments penals pendents al final del trimestre van passar de 26.811 a 31.775 el 2025. Són 4.964 casos més i això representa, un augment del 18,5%.
Un aspecte a detallar de l’àmbit penal és que el tercer trimestre de l’any passat van entrar-hi gairebé els mateixos casos (16.101) que l’any passat davant (16.426) però se’n van resoldre menys (-6,4%), en concret 14.159 davant dels 15.125. Això representa, per tant, que s’acumula feina i que això al final suposa conseqüències com ara més temps per instruir i per assenyalar, més retards en l’execució de penes i més pressió sobre els serveis que depenen de calendaris judicials.
La saturació al penal també es veu amb la pendència que va empitjorar, la taxa va passar de l’1,77% al 3,24%.
La jurisdicció civil, en canvi,i va tenir molta més activitat que a la penal i aquí, el tercer trimestre del 2025 va tancar amb un petit alleujament, ja que ho va fer amb 38.504 assumptes pendents, una baixada del 3,3% respecte del 2024 (39.818). Hi van entrar molts menys procediments (-21,6%) 8.536 per davant dels 10.886 en el mateix període de 2024. També hi va haver una resolució més elevada (taxa del 1,36%), el 2025 va tancar amb 11.637, un 6,9% més que el 2024 (10.885). Però això no vol dir que no hi hagi feina pendent i és que entre juliol i setembre es va tancar amb 38.504 assumptes per resoldre.
L'àmbit contenciós-administratiu, tot i tenir un pes menor en nombre d’assumptes, es troba també en una situació complicada. Malgrat que hi van entrar molts menys assumptes el 2025, amb 231 davant dels 296 de l’any 2024; en canvi el tap creix en un 12,5%: hi havia 1.087 procediments pendents a final de trimestre.
A la jurisdicció social, la situació també tendeix a l’alça. Hi van entrar un 5,2% més de procediments: 1.172, però se’n van resoldre pràcticament els mateixos (806 davant dels 800 de 2024). El resultat és els assumptes pendents a finals de trimestre eren més que el 2024: 3.539 casos a final del trimestre, un 3,5% més (3.419).
Si la pendència d’assumptes un termòmetre del col·lapse, l’execució de sentències és el final, ja que és el punt en què el ciutadà ja no demana que el jutge decideixi, sinó que el que s’ha decidit es compleixi. I a la província de Girona continua amb xifres elevades.
Al tercer trimestre del 2025, els òrgans judicials gironins tenien 59.471 executòries pendents al final del període. És un descens molt lleu, del 0,9% i la xifra per tant, van seguir al voltant de les 60.000.
També és especial destacable que l’entrada d’execució de sentències es va disparar en un any, en un 59,8% , un salt que va de les 3.737 a les 5.966. En paral·lel, les resoltes també es van incrementar: en un 11,4% arribant a les 5.834 el 2025 .
Col·lapse d’execució al civil
El gruix del col·lapse en l’execució de sentències es troba en la jurisdicció civil: més del 80% de les pendents són d’aquest àmbit (48.506) . A banda, el civil va doblar en un any les executòries registrades: de 2.032 (2024) a 4.177 (2025), un +105,6%. Les resoltes, en canvi, van pujar en un 21,2% passant de 3.192 a 3.869.
Al penal, el tap d’execució es manté per sobre de les 10.000 execucions pendents (10.494), amb una lleugera millora respecte del 2024 (10.657). I al social hi ha una baixada més visible (389 pendents el 2025 davant 461 el 2024).
El president de l’Audiència de Girona, Adolfo García Morales, ja va advertir en la presentació de la memòria del 2024 que la justícia gironina arrossega un col·lapse estructural i que la creació de set noves unitats judicials no serà suficient per revertir-lo: «pinten bastos». El resultat, d’aquesta situació de saturació, va alertar, són jutjats que queden encallats: menys capacitat per dictar resolucions i assenyalaments a dos anys vista en alguns òrgans, com el penal 6 de Girona (violència domèstica), mentre el sistema depèn de reforços i substitucions per aguantar l’activitat ordinària.
