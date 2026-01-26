El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona actualitza la norma d’abocaments i reforça el control a les depuradores
Entrarà en vigor aquest dimecres, 28 de gener, i fixa requisits, inspeccions i sancions per als sistemes públics de sanejament en alta, la infraestructura que transporta l’aigua bruta fins a les plantes de tractament
El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona tindrà a partir d'aquesta setmana un nou reglament que regula els abocaments d'aigües residuals. El text fixa requisits, inspeccions i sancions per als sistemes públics de sanejament en alta —la infraestructura que transporta l'aigua bruta fins a les plantes de tractament— i entrarà en vigor aquest dimecres, 28 de gener.
El Consorci explica que la tramitació s'ha dut a terme al llarg del 2025 i que s'han complert els requeriments legals previstos per elaborar una norma de caràcter reglamentari. En aquest marc, l'ens va impulsar un procés de participació ciutadana que va incloure una consulta pública prèvia oberta a la ciutadania, entitats i sectors potencialment afectats. A més, també es va elaborar una memòria d'anàlisi d'impacte normatiu, en què es van avaluar les necessitats, els objectius i els possibles efectes del reglament. La tramitació va incorporar igualment la creació d'una comissió d'estudi específica, encarregada de redactar l'avantprojecte del text.
Segons la Diputació, aquesta comissió va analitzar tant els aspectes tècnics com els jurídics relacionats amb la regulació dels abocaments d'aigües residuals, amb l'objectiu de dotar el Consorci d'un instrument normatiu "clar, transparent i adaptat a les necessitats del territori".
Què regula el nou text
El reglament estableix el marc normatiu que regula, entre altres aspectes, les condicions en què es poden fer abocaments d'aigües residuals als sistemes públics de sanejament en alta, així com els mecanismes de control, inspecció i seguiment. També defineix les zones de servitud i de protecció de les infraestructures i concreta el règim aplicable en cas d'incompliments, incorporant criteris tècnics i de proporcionalitat.
Pel que fa a les inspeccions, el Consorci assenyala que, en la seva major part, les estableix l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i que són d'observació obligada per part de l'ens. La finalitat del reglament és protegir el medi receptor dels abocaments, garantir el funcionament correcte i preservar les infraestructures de sanejament, i assegurar bons nivells de qualitat dels efluents. El Consorci remarca que aquesta qualitat és rellevant per facilitar-ne la reutilització i que el text vol dissuadir abocaments perillosos per a les instal·lacions i per al medi ambient.
Sessions informatives
En les pròximes setmanes, el Consorci preveu fer sessions telemàtiques adreçades a tècnics municipals i empreses per informar en detall dels principals aspectes del reglament. Aquestes sessions s'anunciaran amb antelació.
Amb l'entrada en vigor de la nova norma, el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona assegura que manté el focus en la protecció ambiental, la gestió responsable del cicle de l'aigua, el manteniment de les instal·lacions i la transparència en l'exercici de les seves competències.
