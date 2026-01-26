Desarticulen la banda que controlava el tràfic de cocaïna amb narcollanxes a l’Atlàntic i als rius, amb presència a Girona
L’operació de la Policia Nacional acaba amb 105 detinguts i la intervenció de 10,4 tones de cocaïna
La Policia Nacional assegura haver desarticulat el que descriu com “el major entramat” de traficants de cocaïna que operava a l’Atlàntic i a diversos rius de l’Estat fent servir narcollanxes, embarcacions d’alta velocitat pensades per carregar droga i fugir. L’operació, batejada com Sombra Negra i desenvolupada en dues fases, s’ha tancat amb 105 detencions i 49 entrades i registres.
Segons el balanç policial, durant l’operatiu s’han intervingut 10.400 quilos de cocaïna, 70 vehicles, 30 embarcacions, sis immobles, tres armes de foc, múltiples comptes bancaris, dos hexacòpters, més de 800.000 euros i més de 150 telèfons mòbils, molts d’ells encriptats. També s’han confiscat dispositius i material tecnològic i nàutic d’última generació que, d’acord amb la policia, feien servir per moure’s i comunicar-se en alta mar, valorat en prop de 2,5 milions d’euros. La policia atribueix a aquesta xarxa la responsabilitat d’haver introduït a Europa 57.000 quilos de cocaïna en l’últim any.
Girona, dins el “mapa” de la xarxa
La Policia situa la província de Girona dins l’estructura territorial del grup: afirma que l’organització s’estenia per diversos punts de l'Estat com Girona, Galícia, Portugal, Huelva, Cadis, Màlaga, Almeria i Ceuta, i que el seu radi d’acció anava més enllà, amb connexions fins al Marroc i diverses illes Canàries.
La investigació dirigida pel Jutjat Central d’Instrucció 3 i la Fiscalia Especial Antidroga de l’Audiència Nacional apunta que la xarxa estava especialitzada a introduir grans quantitats de cocaïna cap a territori espanyol amb narcollanxes. El relat policial descriu trajectes que sortien del riu Guadalquivir i d’altres rius de les províncies de Cadis, Huelva, Almeria i Canàries, a més de punts de les costes del Marroc i de Portugal, per endinsar-se després a l’Atlàntic.
Allà, es trobaven amb vaixells nodrissa per fer el trasllat de la càrrega i tornar en acabat cap a l’arxipèlag canari i el sud peninsular. Els investigadors ressalten que operaven sobretot de nit, aprofitant l’alta velocitat de les embarcacions -en alguns casos, per sobre dels 40 nusos- i un sistema de comunicacions basat en xifrat, terminals satèl·lits, telèfons difícils de rastrejar i fins i tot llenguatge codificat per evitar controls.
Un dels punts que destaquen els investigadors és la logística: assegura que arribaven a muntar plataformes aquàtiques on els pilots podien passar més d’un mes embarcats, encadenant operacions successives. També parla de centres d’emmagatzematge de combustible propis i d’un consum acreditat de més de 100.000 litres. Embarcacions més petites s’encarregaven, segons la policia, de fer de “pont”: gasolina, queviures, equips de comunicació i fins i tot roba per als tripulants.
A la costa comptaven amb persones situades en punts de control que feien vigilància per saber on eren els mitjans marítims i aeris de les forces de seguretat.
12 milions per “comprar el silenci”
Aquesta trama va protagonitzar un episodi especialment contundent: els investigadors destaquen haver haver constatat que l’organització va arribar a pagar 12 milions d’euros a la família d’un tripulant mort durant un descarregament, amb l’objectiu de garantir-ne el silenci i evitar qualsevol vinculació amb la xarxa.
L’operació per escapçar aquesta organització es va desplegar en dues fases: La primera es va portar a terme el juny de l'any passat i es va saldar amb 48 detinguts i 29 registres a Lanzarote (14), Gran Canària (13) i Fuerteventura (2). Segons el comunicat, s’hi van intervenir aproximadament 100.000 euros, prop de 3.800 quilos de cocaïna, 69 vehicles -incloent-hi 19 embarcacions i motos d’aigua-, sis immobles, comptes bancaris, tres armes curtes, documentació i material marítim com telèfons satèl·lit i dispositius de geolocalització.
Mentre que la segona, realitzada el mes de novembre passat va deixar 57 detinguts i 20 registres a Algesires (11), La Línea de la Concepción (7) i Jerez (2). El balanç hi suma més de 700.000 euros, dos hexacòpters i material tecnològic -com inhibidors de freqüència, amplificadors WIFI i connexions satèl·lit-, a més de material nàutic.
Entre els punts escorcollats, La Policia NAcional destaca l’actuació contra un centre logístic al Camp de Gibraltar que servia per distribuir i blanquejar diners i també per subministrar terminals de comunicació segurs i material de navegació a traficants.
Abast internacional
La policia atribueix a aquesta xarxa la responsabilitat d’haver introduït a Europa 57.000 quilos de cocaïna en l’últim any. Els investigadors també han pogut constatar que comptaven amb coordinadors al Marroc, Cadis i Canàries per rebre i distribuir droga procedent de Colòmbia i el Brasil, i que les autoritats portugueses van intervenir 6.600 quilos de cocaïna a bord d’un semisubmergible.
L’operació de la Policia Nacional s’ha fet en cooperació amb la National Crime Agency (NCA), la DEA dels Estats Units, la DGSN del Marroc, Europol, el MAOC-N i autoritats de Portugal, França, Colòmbia i Cap Verd, a més del suport del CNI.
