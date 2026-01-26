ERC reclama mesures urgents per la cobertura a Sant Joan de les Abadesses
El grup municipal portarà una moció d’urgència al ple de dijous després de tres dies de talls que han afectat telefonia mòbil, fibra òptica i serveis com la teleassistència.
Sant Joan de les Abadesses arrossega des de dissabte una falta de cobertura telefònica i problemes de connexió que han afectat llars, comerços i professionals, amb incidències especialment sensibles en la teleassistència de persones grans. Davant la reiteració d’aquests talls, ERC ha anunciat que registrarà una moció d’urgència perquè el ple d’aquest dijous (29 de gener) aprovi mesures de contingència i pressioni les operadores per evitar noves caigudes.
La incidència s’ha allargat durant tot el cap de setmana i, segons el grup municipal d’ERC, aquest dilluns al matí encara hi havia afectacions. El partit assegura que els talls han obligat molts veïns a desplaçar-se fora del municipi per poder fer trucades o connectar-se a la xarxa, mentre municipis propers com Ripoll o Camprodon no haurien registrat problemes.
A més de la manca de cobertura mòbil, moltes llars i negocis han patit des de dissabte a primera hora la caiguda de la fibra òptica. En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha informat que es tracta d’una incidència de Telefónica entre el municipi i Ripoll que afecta tant aquesta operadora com totes les que utilitzen la seva xarxa. Segons el consistori, la causa és un tall a les fibres que no s’ha pogut reparar pel temporal de neu al Ripollès.
L’alcalde, Ramon Roqué, ha criticat que l’avaria s’allargui tantes hores i ha advertit de l’impacte en l’activitat econòmica local i en serveis essencials. També ha subratllat els problemes que pot generar en persones grans que depenen de sistemes de teleassistència connectats a internet.
Moció d’urgència al ple
Davant d’aquest escenari, ERC considera “imprescindible” que l’Ajuntament disposi d’un pla de contingència i d’actuació per a incidències greus en serveis bàsics, especialment quan hi ha caigudes reiterades de la xarxa de telefonia mòbil. El grup recorda que, al seu parer, no es tracta d’un fet aïllat, sinó que s’ha repetit en diverses ocasions al llarg del darrer any.
La formació també reclama conèixer quines gestions ha dut a terme l’equip de govern amb les operadores per resoldre l’episodi actual i si el problema s’ha traslladat al Govern de la Generalitat a través dels canals habilitats. A més, demana valorar una reunió amb les empreses operadores per aclarir els motius de la recurrència dels talls i la manca d’efectivitat en la seva resolució, així com establir mesures per evitar que es repeteixin.
Entre les propostes plantejades, ERC demana que en moments com aquest l’Ajuntament habiliti espais públics des d’on es pugui treballar amb connexió, com el mateix consistori —connectat a la xarxa pública de la Generalitat— o bé adaptant l’espai de coworking del carrer Pere Rovira amb aquesta xarxa.
Impacte en serveis i emergències
El grup municipal posa l’accent en les afectacions a dispositius de teleassistència de persones grans i en el risc que pot comportar quedar incomunicat en situacions d’emergència. També assenyala que la caiguda de les comunicacions ha afectat avisos vinculats a l’activació del pla Neucat.
La moció que ERC portarà al ple de dijous busca, segons el text, garantir “respostes efectives” davant incidències futures, tant per part de l’Ajuntament com, sobretot, per part de les operadores responsables, i reclamar “inversions urgents” per assegurar una xarxa de telecomunicacions plenament operativa al municipi.
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- La cara menys visible de l'ARRO dels Mossos
- Aquestes són les millors pastisseries de Girona
- Rescaten tres excursionistes a Setcases que no podien avançar per la neu i el torb
- La granja La Selvatana, 'un hotel de vaques
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Absolts de donar una pallissa a tres joves perquè les víctimes diuen ara que no recorden res
- Quin hauria de ser el teu sou segons el teu lloc de feina? Consulta'l a la calculadora salarial