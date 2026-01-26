Interrompuda la circulació entre Caldes de Malavella i Girona per un possible despreniment sobre la via
Tècnics d’Adif es desplacen al lloc per fer una revisió tècnica
La circulació ferroviària està interrompuda entre Caldes de Malavella i Girona per un possible despreniment sobre la via, segons ha informat Adif, que ha enviat operaris al lloc de la incidència per fer la revisió tècnica corresponent. El tall s’ha fet a petició de la policia local i afecta les línies R1 i R11, que arriben fins a Portbou i on ja hi ha trams que es fan amb servei alternatiu d’autobús, com ara el de Blanes-Maçanet i el de Figueres-Portbou.
