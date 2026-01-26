Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
caos de RodaliesZona de Baixes Emissionsal·legacions Naturalistesnevades PuigcerdàTer Stegenjudici kamikaze Jonquera
instagramlinkedin

Interrompuda la circulació entre Caldes de Malavella i Girona per un possible despreniment sobre la via

Tècnics d’Adif es desplacen al lloc per fer una revisió tècnica

Passatgers baixant del tren a l'estació de Girona

Passatgers baixant del tren a l'estació de Girona / Gerard Vilà (ACN)

ACN

ACN

Girona

La circulació ferroviària està interrompuda entre Caldes de Malavella i Girona per un possible despreniment sobre la via, segons ha informat Adif, que ha enviat operaris al lloc de la incidència per fer la revisió tècnica corresponent. El tall s’ha fet a petició de la policia local i afecta les línies R1 i R11, que arriben fins a Portbou i on ja hi ha trams que es fan amb servei alternatiu d’autobús, com ara el de Blanes-Maçanet i el de Figueres-Portbou.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents