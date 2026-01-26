L'alcalde de Campdevànol fa una crida a la "calma" i a "no fer demagògia" amb el nou mapa sanitari del Ripollès
Oriol Lázaro vol informació "veraç" per consensuar una proposta comarcal que garanteixi la sostenibilitat de l'hospital
L'alcalde de Campdevànol, Oriol Lázaro, fa una crida a la "calma" i a "no fer demagògia" sobre el nou mapa sanitari del Ripollès que està elaborant el Departament de Salut. En una atenció als mitjans, ha demanat informació "veraç" abans de la reunió dels alcaldes ripollesos amb la consellera de Salut, Olga Pané, el 24 de febrer. Creu que s'ha de treballar una proposta consensuada que garanteixi la "sostenibilitat" de l'Hospital de Campdevànol. "Si no, anirem a parlar sobre hipòtesis", remarca. A mitjans de gener, la gerència de l'hospital comarcal va alertar que Salut volia deixar fora un 32% de població -la Vall de Camprodon i possiblement Sant Joan de les Abadesses- en la nova configuració i que es podien perdre 80 llocs de treball.
