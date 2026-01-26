Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La nevada obliga a suspendre classes i activitats escolars a Puigcerdà i anul•la el transport escolar

La capital cerdana i Das acumulen gruixos de 12 centímetres

El Port de la Bonaigua nevat

El Port de la Bonaigua nevat / Marta Lluvich (ACN)

ACN

ACN

Puigcerdà

LAjuntament de Puigcerdà ha suspès aquest dilluns les classes i les activitats escolars a causa de la nevada que ha caigut en les darreres hores a la capital cerdana. De fet, abans de les 7 del matí ja s’acumulaven gruixos de 12 centímetres, motiu pel qual s’ha demanat molta precaució en la mobilitat. De fet, el transport escolar també ha quedat anul·lat, segons han indicat des del Consell Comarcal de la Cerdanya. Mentrestant, la carretera GI-404 entre Alp i Das està tallada i cal circular amb cadenes per l’N-260 entre Planoles i Guils de Cerdanya, a més del Port del Cantó, que uneix l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà. També es manté tallada per risc d’allaus la C-28 entre l’Alt Àneu (Pallars Sobirà) i Naut Aran (Val d’Aran).

D’altra banda, és obligatori circular amb cadenes per gairebé una vintena de carreteres de la demarcació de Lleida, la majoria de la xarxa secundària.

