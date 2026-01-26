La nevada obliga a suspendre classes i activitats escolars a Puigcerdà i anul•la el transport escolar
La capital cerdana i Das acumulen gruixos de 12 centímetres
L’Ajuntament de Puigcerdà ha suspès aquest dilluns les classes i les activitats escolars a causa de la nevada que ha caigut en les darreres hores a la capital cerdana. De fet, abans de les 7 del matí ja s’acumulaven gruixos de 12 centímetres, motiu pel qual s’ha demanat molta precaució en la mobilitat. De fet, el transport escolar també ha quedat anul·lat, segons han indicat des del Consell Comarcal de la Cerdanya. Mentrestant, la carretera GI-404 entre Alp i Das està tallada i cal circular amb cadenes per l’N-260 entre Planoles i Guils de Cerdanya, a més del Port del Cantó, que uneix l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà. També es manté tallada per risc d’allaus la C-28 entre l’Alt Àneu (Pallars Sobirà) i Naut Aran (Val d’Aran).
D’altra banda, és obligatori circular amb cadenes per gairebé una vintena de carreteres de la demarcació de Lleida, la majoria de la xarxa secundària.
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- La cara menys visible de l'ARRO dels Mossos
- Aquestes són les millors pastisseries de Girona
- Rescaten tres excursionistes a Setcases que no podien avançar per la neu i el torb
- La granja La Selvatana, 'un hotel de vaques
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Absolts de donar una pallissa a tres joves perquè les víctimes diuen ara que no recorden res
- Quin hauria de ser el teu sou segons el teu lloc de feina? Consulta'l a la calculadora salarial