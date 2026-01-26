Una nova pàgina web recupera la memòria històrica dels 70 anys del Trueta
L’espai conté un ampli arxiu fotogràfic i bibliogràfic que reflecteix l’evolució del centre i dels seus professionals
La plataforma incorpora curiositats i testimonis de personalitats de diferents àmbits sobre la seva vinculació amb el centre
L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha estrenat una pàgina web específica dedicada a la seva història, coincidint amb la celebració del 70è aniversari del centre, que s’allargarà al llarg de tot aquest 2026. El nou espai posa a disposició de la ciutadania un ampli fons bibliogràfic, fotogràfic i audiovisual que permet repassar l’evolució constant de l’hospital des de la seva inauguració, el 13 d’abril de 1956, fins a l’actualitat.
L'enllaç, accessible de manera permanent des dels portals hospitaltrueta.cat i icsgirona.cat, s’articula en set seccions que ofereixen un recorregut complet pels moments clau del Trueta. Els apartats Fent història i Cronologia resumeixen les set dècades de trajectòria del centre, des dels seus inicis com a Residencia Sanitaria del Seguro Obligatorio de Enfermedad, amb una plantilla d’unes 150 persones i una activitat centrada principalment en l’obstetrícia i la traumatologia, fins a l’hospital terciari i altament tecnificat que és avui, amb prop de 2.500 professionals i l’ús d’eines avançades com la intel·ligència artificial, la biomedicina o la bioenginyeria.
L’espai també inclou una secció de Curiositats, que recupera anècdotes i episodis singulars de la història del centre, com l’accident d’una autoritat el dia de la inauguració —que va motivar la presència permanent d’una ambulància a les portes de l’hospital—, la primera intervenció quirúrgica o el cas de “Nicolás”, l’home sense memòria.
Extens material fotogràfic
Un dels elements més destacats és l’Arxiu històric, que reuneix 245 fotografies de diferents etapes del Trueta, documents bibliogràfics, reculls de premsa i materials audiovisuals. Entre aquests continguts hi ha números de la revista Això és el nostre hospital, llibres commemoratius i el vídeo dels 70 anys, amb imatges d’arxiu i testimonis de professionals jubilats i en actiu, així com de la direcció del centre.
La web incorpora també la secció Veus pel Trueta, amb vídeos de personalitats del món cultural, esportiu, mediàtic i social que expliquen la seva relació amb l’hospital, reforçant el vincle del centre amb el territori gironí. Aquest espai s’anirà ampliant amb nous testimonis durant els pròxims mesos.
Finalment, l’apartat d’Agenda recull una vintena d’activitats programades al llarg del 2026 per commemorar l’aniversari, com un cicle de xerrades divulgatives obertes a la ciutadania, l’acte central del 13 d’abril, una cursa i caminada solidària i altres propostes participatives que volen apropar l’hospital a la societat gironina.
