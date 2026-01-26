Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una paella i una olla al foc provoquen dos incendis a Vilopriu i Lloret

En cap cas s'han de lamentar ferits

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Eva Batlle

Vilopriu

Deixar-se el foc encès amb una olla pot provocar incendis, i això és el que va passar en dos casos aquest cap de setmana.

El primer va tenir lloc dissabte, poc abans de les nou del vespre, en una casa del carrer Nou de Vilopriu. Fins al lloc s’hi van desplaçar els Bombers, que van comprovar que el foc ja estava apagat i que havia cremat una paella. Van ventilar l’habitatge i van fer una inspecció, sense que s’haguessin de lamentar ferits.

D’altra banda, a Lloret de Mar, al carrer Riu de la Plata, es va declarar un incendi de característiques similars. En aquest cas, els Bombers van ser alertats per la presència de fum en un pis. En arribar-hi, van constatar que l’alertant s’havia deixat menjar en una olla al foc, que ja havia retirat. L’incident no va causar més afectacions ni danys personals i els Bombers van ventilar el domicili, segons ha informat el cos d’emergències.

