Es reprèn progressivament el servei de telefonia mòbil i internet a Sant Joan de les Abadesses i Ogassa
Els operaris han treballat per resoldre el tall que hi va haver aquest dissabte a la matinada "per causes alienes"
El servei de telefonia mòbil i internet s'ha començat a restablir de forma progressiva aquest dilluns a partir de tres quarts de quatre de la tarda a Sant Joan de les Abadesses i Ogassa, al Ripollès. Aquest dissabte a la matinada va haver-hi un tall al cablejat de fibra òptica "per causes alienes", segons ha confirmat Telefònica a l'ACN, que no descarta que es tracti d'un robatori o un sabotatge. La reparació, afirma la companyia, també s'ha complicat pels efectes de la nevada d'aquest cap de setmana. Aquest dilluns, un equip d'operaris han treballat a la zona per resoldre l'avaria. L'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roqué, ha exigit inversions per millorar la xarxa i el seu manteniment.
El municipi fa anys que ho reclama al considerar que tenen un servei "molt deficitari". L'abril de l'any passat, un robatori de cable va deixar durant unes hores a bona part de la comarca sense telefonia ni Internet.
